El rey Felipe VI 'destrona' con una frase las intenciones de Pedro Sánchez de volver a encamarse con los golpistas

Felipe VI, con elegancia pero con firmeza, ha 'destronado' en un plis plas las intenciones de los golpistas y, de paso, le ha lanzado un claro e inequívoco mensaje a Pedro Sánchez ante sus intenciones de intentar repetir la jugada que ya perpetró con la moción de censura del 1 de junio de 2018. El monarca español es el indudable protagonista este 21 de febrero de 2019 en las tribunas de opinión de la prensa de papel.

El editorial de ABC alaba las firmes palabras del Rey defendiendo la ley por encima de supuestas o recreadas democracias:

Su Majestad el Rey volvió a ofrecer ayer un excepcional testimonio de dignidad institucional al afirmar que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho". Aunque Don Felipe no se refirió expresamente al separatismo catalán como destinatario, sus palabras no pueden interpretarse de otra manera después de los testimonios que se están escuchando en el Tribunal Supremo por parte de los líderes del independentismo juzgados por un delito de rebelión, o del huido Carles Puigdemont y de Joaquim Torra . Los golpistas están argumentando sin excepción que la voluntad de los ciudadanos catalanes está por encima de cualquier criterio de legalidad; que la ley en España es arbitraria; o que el derecho de autodeterminación está implícito en el deseo político de cada persona.

La Razón alaba la firmeza del monarca frente a quienes con argumentos falaces han tratado de romper la ley:

Dedicarse a desprestigiar las instituciones del Estado desde la Generalitat sirve de poco cuando delante se tiene una democracia plena como la española. Es evidente que su mensaje no ha calado en el concierto internacional, y especialmente en la Unión Europea, que debió reconocer el nacimiento del nuevo estado catalán proclamado el 27 de octubre, pero no lo hizo, como era de esperar. España no es una dictadura, ni un estado autoritario, ni un país donde no se respetan los más elementales derechos humanos, ni coarta la expresión del pueblo de Cataluña, gobernada por nacionalistas desde hace casi 40 años. El Rey dejó claro ayer el compromiso de que la institución que representa con la Constitución y la democracia y la libertad en nuestro país.