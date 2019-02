"¿Puede vocalizar mejor?": la impertinente demanda de Borrell a una periodista estadounidense que hablaba inglés

No esta claro si hay que poner la mira en el acento o es simple impertinencia del siempre 'elevado' Josep Borrell (El presidente Guaidó desmiente al socialista Borrell y afirma que el viaje de González Pons era "oficial").

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, pidió a una periodista estadounidense que vocalizara mejor cuando ésta le preguntaba en inglés.

Borrell, que habitualmente habla un buen inglés, no comprendió una de las cuestiones que le realizaba la entrevistadora de la cadena Bloomberg y no dudó en expresarlo.

"Lo siento, no he entendido la pregunta. ¿Puede hablar más despacio y vocalizar mejor?, por favor".

La reacción de Borrell -que ha tenido cargos internacionales como el de presidente del Instituto Universitario Europeo o presidente del Parlamento Europeo- provocó cierta hilaridad en redes sociales.

Borrell también se reconoció sorprendido ante la posibilidad de un "relator" para la mesa de partidos en Catalunya, aunque le restó importancia atribuyéndolo a que él no se ocupa "de estos temas".

"No me ocupo de la negociación, que dirige la vicepresidenta del Gobierno, sobre las formas de instrumentar el diálogo", añadió en otra intervención, esta vez en Telemadrid.

"No siendo mi función, no era nada extraño que no estuviera al tanto de los detalles".