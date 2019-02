'El Lechero' Fortes y sus amigos de los 'Viernes Negros' llamaron "imbéciles" a los espectadores de RTVE

Ramón Pérez-Maura estalla este 23 de febrero de 2019 en su tribuna de ABC con relación al intervencionismo que Pedro Sánchez ha hecho de RTVE. El articulista de ABC no se para en barras y llama a las cosas por su nombre, aunque está claro que al 'okupa' de La Moncloa eso le va a dar lo mismo.

Expone Maura que:

Resulta verdaderamente descorazonador que la zafia mentira que ha caracterizado los nueve meses de Pedro Sánchez en La Moncloa se refleje en todos los sondeos de opinión con un auge en la intención de voto. Ese auge es variable según a cuál se consulte, pero la tendencia es unánime. Resulta fácil atribuirlo al desplome de Podemos, pero a mí me cuesta creer que aquel idealismo desnortado que llevó a tantos a abrazar un extremismo utópico se convierta ahora en combustible para uno de los políticos más antidemocráticos de nuestra historia reciente.

Asegura que la utilización de RTVE ha llegado a unos niveles de zafiedad irrespirables:

La manipulación a la que ha sometido el presidente del Gobierno a la radiotelevisión pública es de una zafiedad sin parangón en Occidente. El jueves pasado vivimos la retransmisión en directo de la presentación de su libro, como si se tratara del acontecimiento político-literario del año. De la polémica sobre su autoría, por supuesto, se habló algo menos. La desfachatez en el uso de los medios públicos a favor del Gobierno ya no tiene límites. El domingo 10 de febrero, sintonicé Radio 5 de RNE de España a última hora de la mañana y pude escuchar la retransmisión en directo del discurso de Sánchez en un mitin del PSOE en Santander. Yo le oí el discurso durante media hora hasta que terminó su intervención. Desconozco cuánto tiempo habló antes de que yo sintonizara. ¿Puede alguien defender que tiene relevancia periodística un mitin de Sánchez en una de las comunidades autónomas más pequeñas de España en la que su partido es el tercero con sólo 5 de los 35 escaños de la cámara regional? En los últimos días hemos visto en la primera cadena de TVE sendas entrevistas de largo minutaje con el presidente del Gobierno y la vicepresidenta. ¿Cómo computa eso en el reparto de tiempos con otros partidos?

Detalla que las manipulaciones del sanchismo ya tienen un resultado más que visible:

Como es lógico, el desprestigio en el que ha sumido Sánchez a la radiotelevisión pública ha tenido sus consecuencias. Como los espectadores no son tontos, han huido de los informativos de TVE que han pasado de ser líderes de audiencia a estar a la cola. Pero Sánchez se aprovecha de un factor: la minuciosa toma de control de los medios públicos perpetrada por la izquierda española a lo largo de décadas. Todos recordamos aquellos llamados 'Viernes Negros' que se vivía en RTVE hasta el pasado mes de junio de 2018. Cada viernes un grupo de profesionales se manifestaba vestido de negro para denunciar la manipulación informativa. Que era una forma de llamar imbéciles a la mayoría de españoles que escogía TVE para enterarse de lo que pasa en el mundo. Ayer no hubo ningún manifestante de negro. Nada de lo que acabo de contar les parece manipulación. Su burda propaganda les parece información objetiva. Lo que deja a las claras la degradación democrática a la que ha sometido Sánchez a España. Porque la falta de pluralidad informativa en los medios públicos es un signo inequívoco de déficit democrático.

Remacha Pérez-Maura:

Mañana domingo me sentaré ante la tele a las 8,00 horas. Espero retransmisión en directo de Sánchez abordando el falcon -que pagamos todos- para ir a hacer campaña electoral a Colliure, ante la tumba de Antonio Machado, y a Montauban ante la de Manuel Azaña, presidente de la II República Española. Porque Sánchez se pasa el día explicando la supuesta sintonía que tiene con la Familia Real, pero no para de hacer exaltaciones de la república como método de estado. Y a TVE le encanta resaltarlo. No se sorprendan si TVE nos hace una transmisión en directo de Sánchez postrado ante la tumba de Azaña y rodeado de los descendientes de éste, beneficiarios del viaje en falcon.