El acoso que sufrió Cristina López Schlichting en Cataluña y que no ven los abogados golpistas: "¡Habría que fusilarte!"

La declaración como testigos de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro en el juicio que tiene lugar en el Supremo donde se están juzgando los hechos acontecidos el 1 de octubre de 2017 es el tema esencial que domina este 28 de febrero de 2019 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

Cristina López Schlichting, en La Razón, le calla la boca a los abogados de los golpistas cuando venían poco menos que a desmentir que en Cataluña haya existido acoso:

Me hace gracia la fijación de los abogados de los golpistas, pretendiendo que aquellos días horribles fueron pacíficos. Hay muchas formas de ejercer la violencia. Que me lo digan a mí, que fui amenazada esos días en la Plaza de Cataluña, cuando informaba para Trece: "Habría que fusilarte", gritaban. Se me escapan seguro todas las formas de coacción que se usaron esos días. El estrépito apabullante de las caceroladas, siempre a la hora del sueño de los niños. Las llamadas de los responsables de la Generalitat, chantajeando a los directores de colegio para que pusiesen los centros a disposición del referendo ilegal. Los escraches a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Las amenazas veladas con contenidos concretos: despídete del ascenso, olvida cualquier subvención o ayuda. La ansiedad de los enfermos que saturaron los servicios de Salud aquellas jornadas. Miles de retrasos por las carreteras cortadas. En fin, una vergüenza. El procés es esencialmente violento, porque no contempla cesión alguna y, por lo tanto, necesita reducir a los demás al silencio.

La Razón subraya que el separatismo empieza a ver como las pruebas irrefutables de su ilegalidad pesan como losas:

ABC también va en la misma línea de ver como a los independentistas se les fueron cayendo todos los argumentos:

Ignacio Camacho resalta la táctica usada por Rajoy para desesperar a las defensas de los golpistas:

El País le recuerda a sus lectores, por si acaso no lo tenían claro, que Rajoy no está declarando en el Tribunal Supremo por sus errores cometidos en Cataluña:

El Mundo sentencia que a los separatistas se les escaparon por el desagüe todos los argumentos que defendieron durante el 1 de octubre de 2017:

Lo cierto es que los separatistas chocaron una vez más con los hechos: su agresión al Estado fue unilateral e injustificada, y sus promotores eran perfectamente conscientes de la ilegalidad que cometían. Enfrente tenían a un Gobierno que si de algo pecó no fue precisamente de precipitación sino de exceso de prudencia, por no decir cobardía o incredulidad. Rajoy no quiso aplicar el 155 con el referéndum ilegal de 2014 organizado por Mas porque, según afirmó, no era vinculante (tampoco lo era el de 2017), no hubo declaración de independencia y no existían garantías de los tribunales de que suspender la autonomía por el 9-N fuera proporcionado. El golpe del 1-O no obedeció por tanto más que al temerario proyecto de una élite gobernante reincidente que se creyó impune, pese a las constantes advertencias sobre el coste penal de su empeño segregador.