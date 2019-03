El esclarecedor testimonio sobre como la cárcel acojona a la radical Forcadell: "Por el cabrón de Puigdemont estoy aquí"

Espléndida exclusiva del genial Javier Negre en El Mundo. Este 2 de marzo de 2019 pueden acceder, al menos en la versión digital, a un testimonio revelador sobre como la cárcel y el juicio a los golpistas está modulando y rebajando la radicalidad de alguien tan ultra como fue la presidenta del Parlamento de Cataluña Carmen Forcadell.

Una reclusa de Alcalá-Meco se puso en contacto con la redacción del diario de Unidad Editorial haciendo llegar una grabación que es pura dinamita y que por su interés reproducimos íntegramente.

La presa asegura que Forcadell reconocía haber sido víctima de un engaño:

Carme me decía: 'Yo no sé qué hago aquí, a mí me han engañado'. Carme se ha sentido traicionada por Junqueras. Me dijo: 'Yo me metí en esto porque Oriol (Junqueras) me dijo que no me iba a pasar nada y mira al final lo que me ha pasado'. A mí Junqueras me dijo que le apoyara en esto, que a mí no me iba a pasar nada [...] Queríamos presionar, sabíamos que no salía, pero era una forma de presionar'. Ella lo ha pasado muy mal por su nieto, que tenía siete meses. Me decía: '¿Pero tú crees que yo me voy a jugar por esta tontería el no ver a mi familia, y a mi nieto, que está recién nacido, el estar con mis hijos? Yo no sabía que esto me iba a pasar, que iba a entrar en la cárcel. Nunca lo supe'".