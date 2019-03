El certero ataque de David Trueba en 'El País' a la clase política que está empeñada en que todos nos odiemos: "Nos lanzan ácido a los ojos"

Un artículo publicado en 'El País' este 5 de marzo de 2019, del escritor y cineasta David Trueba, ha conseguido desmarcarse, sorprendentemente, del ensordecedor ruido político que vivimos en este periodo preelectoral furibundo al que asistimos como parte activa del odio al otro, al que piensa diferente:

La política actual parece empeñada en lograr que se odien los hombres con las mujeres, los de aquí con los de allá, los taurinos con los que tienen perro y los que van al gimnasio con los que escuchan a Bach. Todo eso es una puesta en escena de los odios más rentables. La locomotora electoral está alimentada por un combustible obsceno que se derrama por las calles, por los salones, a través de tertulias sostenidas con aspavientos y no con argumentos, por dicotomías imposibles donde has de decidir si prefieres matar a papá o a mamá. Muy ciegos hemos de estar para no escapar de ese bochornoso juego. Pero se estimula la ceguera. Nos lanzan ácido a los ojos. Nos sacuden donde más duele. [...] Déjennos convivir.