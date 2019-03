Cristina López Schlichting cruje a base de bien a las feminazis: "Su feminismo no está reñido con la idiocia"

Cristina López Schlichting realiza este 9 de marzo de 2019 un resumen de las sensaciones que le produjo la huega feminista del 8 de marzo de 2019 y lo cierto es que no deja en buen lugar en su artículo de La Razón a esas feminazis que trataron de apoderarse de una causa que es general:

El trampantojo nació para engañar la vista y crear ilusiones de jardín o columnata donde no había sino pared. Ahora ha nacido un feminismo que plantea liberación donde hay muro. Qué pena no haber podido participar este año en las manifestaciones del 8M. Porque el manifiesto convocaba sólo a antimilitaristas, izquierdistas, abortistas y herederas de la Segunda República. Como no soy nada de eso, me dieron por retambufa. Ya no soy mujer.