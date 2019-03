La frase de Losantos que provoca verdaderos escalofríos: "Si Iglesias llega a coger la bandera española no nos lo quitamos del poder"

Federico Jiménez Losantos, verdadero conocedor de lo que es el comunismo y ese derivado populista que es Podemos, deja sentencias este 9 de marzo de 2019 en una entrevista en 'Papel' (El Mundo) que provocan auténticos escalofríos, sobre todo imaginando que el partido de Iglesias, de no haber sido tan sincero en sus gestos, a día de hoy estaría instalado en La Moncloa:

Iglesias viene del FRAP, no del PCE. Es de inspiración terrorista. Está en la tradición de los que se hacen maoístas porque piensan que la URSS se ha aburguesado. Es un afán asesino que se corresponde con el comunismo primitivo, la vuelta a Lenin y a su maldad, era tan malo que le reventó la cabeza. Por otra parte, en el partido que conocí no había nadie tan limitado como éstos. No saben nada, sólo ven series.

En esta gente falta la idea nacional. La que se ve en los discursos de Azaña, cuando dice a sus contemporáneos que, aunque ahora nos peleemos, somos todos españoles y nuestros hijos tendrán que convivir. Éstos no creen en eso. Creen en la idea de Mao de que hay que vivir siempre en guerra civil. La paz social no es aceptable. Y como hay que estar en guerra y la lucha de clases ya no sirve, pues que la guerra sea de sexos o de lo que sea. Pero no hay en la izquierda europea una colección de burros como los de la izquierda española. Si hace tres años Iglesias llega a sacar la bandera española, lo tenemos en el poder y no nos lo quitamos en muchos años.