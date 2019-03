Daniel Lacalle destapa el tremendo pufo que dejan los nueve meses del 'okupa' Sánchez en La Moncloa

Pedro Sánchez es de lo que creen que el dinero se estira o que crece en los árboles. De otra manera no se entiende que en solo nueve meses de permanencia en La Moncloa, este 'okupa' del poder haya llegado a unos registros que ni el más torpe Zapatero hubiera conseguido igualar. Ante esto, editoriales y tribunas de la prensa de papel de este 10 de marzo de 2019 se llevan las manos a la cabeza.

El editorial de La Razón se lleva las manos a la cabeza ante las intenciones de Sánchez que pretende seguir con su barra libre de gastos:

Sólo desde un optimismo a prueba de bomba se puede pretender que Pedro Sánchez, una vez ganadas las elecciones, -hipótesis, por otra parte, nada segura- se avenga a reconducir su política populista, aunque sea forzado por la realidad de la prevista recesión. En el mejor de los casos se verá abocado a pactar la investidura con los mismos socios que le auparon a La Moncloa, entre los que se encuentra Podemos, que viene dejando claro desde la moción de censura que no está dispuesto a renunciar a una política de logros sociales pagada con mayor presión fiscal y, en su caso, barra libre del gasto público. Por otra parte, y es uno de los factores del adelanto electoral, aunque no el más determinante, los españoles acudirán a las urnas el próximo 28 de abril cuando aún no sean palpables las consecuencias de la inevitable desaceleración, por más que ésta ya se empiece a notar, en la caída del empleo, de ahí que la propaganda de la izquierda esté volcada en el rechazo y la negación de unas previsiones que nos retrotraen a esos años de amarga memoria, con cinco millones de parados. Algo que merece una reflexión serena del elector ante la urna.