La heladora advertencia de Raúl del Pozo sobre el trolero de Pedro Sánchez: "Quien miente siempre encuentra a quien camelar"

Raúl del Pozo mete este 15 de marzo de 2019 el miedo en el cuerpo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox sobre las expectativas que tienen respecto al resultado electoral del 28 de abril de 2019. Según el columnista de El Mundo, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que es un mentiroso compulsivo, advierte severamente que siempre habrá quien se deje embaucar por las trolas del 'okupa' de La Moncloa:

Pablo Casado describía en el Congreso a Pedro Sánchez como un zombi y un mentiroso, olvidando lo que nadie debe olvidar, y menos un político: que quien miente siempre encuentra gente que se deja camelar.

No hay que extrañarse, como no se extrañaba Séneca, de que en el prado el toro busque la hierba; el perro, la liebre; la cigüeña, el lagarto; y el animal político prometa la felicidad de los insectos. El proceso de zombificación del presidente concluyó con la derecha partida. Pedro regresó de Estigia -al contrario que Aquiles- invulnerable sólo en el talón, su cuerpo se pringó en las aguas pútridas del supremacismo. Si gana tendrá que jurar ante santa Gadea que no va a volver a tragar con el aborto nacionalista, que siempre nos ha traído enemigos y guerras.