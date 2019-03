Una articulista de El País le mete el miedo en el cuerpo a J.J. Vázquez con una cruda afirmación

Jorge Javier Vázquez sigue generando expectación después del ictus sufrido el 14 de marzo de 2019 y haber estado ingresado en una clínica madrileña. La columnista Luz Sánchez-Mellado escribe ste 22 de marzo de 2019 sobre el presentador de Telecinco y pone el foco sobre el elevado ritmo de trabajo que lleva a diario el de 'Sálvame' con varios proyectos a la vez:

Hace poco estuve en un centro de bienestar al que acuden millonarios de todo el mundo a descansar de sus supuestas vidas de amor y lujo. Las carnes ya las llevaba flojas, pero además se me desplomaron los prejuicios. Aparte de los consabidos bellos y bellas felices, vi hombres y mujeres de todo tonelaje esperando su masaje watsu o su menú ortovegano con la mirada perdida sobre sus ojeras de lémur. Serían ricos y exitosísimos, pero parecían cansados como mulas.

Añade que:

Me lo confirmaron en la clínica. Hartos están de ver llorar en sus consultas como niños que no quieren ir al cole a adultos triunfadores en todos los gremios, con la diferencia de que el cole de los mayores es su trabajo y la vorágine en la que viven. Nada nuevo. Sabemos que el estrés devora, envenena y mata, pero nos lo negamos hasta que le vemos las orejas al lobo y, a veces, ni eso. Igual que lo que borras en WhatsApp es lo que realmente quieres decirle al otro y no te atreves, lo que te callas a ti mismo es lo que de verdad te quita el sueño y, a veces, la vida.