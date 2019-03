La pesadilla demoscópica que enfría a base de bien el esperpéntico show de reaparición de Pablo Iglesias

Lo cuenta Antonio Martín Beaumont este 23 de marzo de 2019 en el diario La Razón. En esta jornada reaparece Pablo Iglesias y lo hace en una situación muy delicada para Podemos, bajando en las encuestas y con líos dentro de la propia formación morada. El periodista vaticina un descalabro para el líder podemita en las elecciones del 28 de abril de 2019:

Aclara Beaumont que:

Señala que las ansias de Iglesias son las de poder 'pacificar' el partido con vistas electorales:

Subraya que la militancia considera que el regreso de Iglesias es lo único que puede hacer tomar algo de oxígeno al partido:

Y todo ello aunque, en el fondo, el pensamiento de la cúpula morada, de Irene Montero a Pablo Echenique y demás acompañantes, sigue siendo el culto a la personalidad. Porque ninguno sabe exactamente qué hacer con unas siglas que son de Pablo Iglesias, todas suyas. Tanto, que cifran en su regreso la única forma posible de tomar oxígeno. "Es la vitamina que nos da energía militante", confiesa su guardia pretoriana sin sonrojarse. Una esperanza, por cierto, que se ha instalado no solo en la sede morada de la madrileña calle Princesa, sino también en Ferraz... y en La Moncloa. Iván Redondo, el 'spin doctor' del presidente del Gobierno, lleva semanas diciendo a todo el que quiere escucharle que la reelección de Pedro Sánchez va proporcionalmente ligada al grado de recuperación de Iglesias en las urnas de abril.

Habla Beaumont de los posibles golpes de efecto de Iglesias:

En estas últimas horas de golpes de efecto en las listas electorales, en Podemos nadie descarta que Iglesias regrese con un as seductor bajo la manga. Juristas 'a lo Carmena', ex socialistas del perfil de José Antonio Pérez Tapias y algún reputado profesional de la Sanidad circulan por las quinielas. Un escenario que muchos ven necesario, pues todo indica que el electorado les va a pasar una pesada factura por la incoherencia del chalet de Galapagar y otros dislates, que han transformado la ilusión inicial que despertó la frescura política de Podemos en un sentimiento que es, en ocasiones, de abierta antipatía. Tradicionalmente, las divisiones internas, las purgas y las traiciones -la espantada de Íñigo Errejón no se ha digerido todavía- son la tarjeta de presentación de un seguro castigo en las urnas.