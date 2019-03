Alfonso Ussía pierde definitivamente la paciencia con Quim Torra: "Mamarracho, paleto, imbécil..."

Alfonso Ussía se ha hartado de las mamarrachadas de Quim Torra y de la pasividad de un pueblo catalán que no termina de rebelarse ante los gestos bufonescos de un presidente que se ha dedicado, con la connivencia de Pedro Sánchez, a burlarse de la Justicia española.

Este 24 de marzo de 2019, en la contraportada de La Razón, pone fino al aún presidente de Cataluña:

Prosigue detallando sus 'hazañas':

La última de los lazos, las pancartas y demás monsergas no me atrevo a adjetivarla. A ver cómo se lo escribo. Usted es un nazi como el caganer de Waterloo, defensor de la raza catalana, que como todos menos ustedes saben, es una raza que no existe. Ustedes son caucásicos, como los andaluces, los castellanos, los asturianos, los franceses y los italianos. Pero quieren imponer de la manera que sea su presumible raza y su hermoso pero muy limitado en la expansión, idioma.Vamos a ver, Torra. Si los comerciantes catalanes a partir del siglo XVIII hubieran sido obligados a comerciar en América o Filipinas en catalán, no tendrían ustedes ni tiendas de bombillas.