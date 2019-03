Iceta le hunde la teatralidad españolista a Sánchez con un indisimulado guiño a los golpistas encarcelados

Otra trola más del sanchismo que, para su desgracia, ha quedado destapada por su (in)fiel escudero Miquel Iceta, ese 'Sancho Panza' del socialismo que le ha metido en un lío del quince a Pedro Sánchez a un mes justo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 hablando de la posible independencia de Cataluña. Este es el tema esencial que podrán leer en las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 28 de marzo de 2019.

El editorial de ABC le mete un buen rejonazo a Pedro Sánchez por escudarse en Miquel Iceta para decir lo que él no se atreve:

Miquel Iceta, figura clave del entramado sanchista, abogó por un cambio de mentalidad que permita la independencia de Cataluña en el plazo de diez o quince años. Todo se andará. El líder del PSC llegó a cifrar los apoyos necesarios para fracturar España: un 65 por ciento de votos separatistas sería suficiente para ejecutar la desintegración del Estado. Sánchez iza la bandera de España mientras Iceta le pone fecha de caducidad a su escudo. La mercadotecnia puesta en marcha por el PSOE tiene su mérito porque hace gala de un profundo cinismo. Sánchez ha demostrado que España le importa poco y que, en sus cambalaches con el separatismo catalán, esa unidad de España que ahora invoca no formaba parte de sus prioridades. Como tampoco creía en la vigencia de la Constitución, cuya reforma quiso provocar. El candidato socialista representa lo peor de la política líquida y el oportunismo. Por muchas banderas que enarbole, su trayectoria no engaña. Su programa electoral es fruto de una mentira compulsiva.

Jesús Lillo va por la misma vertiente que el editorial del diario de Vocento:

Ayer fue Miquel Iceta el que puso precio a la integridad territorial de la nación, ya muy rebajada. Después de asegurar que a la sociedad española le hace falta un «cambio de mentalidad», algo de lo que ya se encargará Sánchez con su plan de concienciación y formación de la ciudadanía, Iceta calcula que con el 65 por ciento de votos por la independencia de Cataluña, «la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla». Cada uno lo cuenta a su manera, grapado o de palabra, pero es tres cuartos de lo mismo, o un 65 por ciento. Todas esas banderas de España en las que ayer se envolvió Sánchez componen su colección de primavera, telas de entretiempo, llevaderas y transpirables, muy sueltas. El cambio de mentalidad al que se refiere Iceta, como la asignatura de concienciación y formación que pregona y redacta el presidente del Gobierno, no son necesarios para quienes en esta foto consigan ver ya a un defensor de la nación española. Además de dentista gratis, con Sánchez les van a regalar las gafas graduadas.

Luis Ventoso considera a Sánchez que juega a dos barajas en pos del rédito electoral que le permita seguir dormitando en La Moncloa:

Sánchez presentó ayer su programa electoral, en un acto de gala en el teatro Gran Maestre de Madrid. Lo hizo con trece banderas españolas plantadas a su espalda. No son pocas. Sabe que su principal talón de Aquiles es su pachangueo con los independentistas, por lo que está tratando de virar apresuradamente y escenificar apego a lo español. El PSOE lleva un lustro enfrascado en una enrevesada empanada federalista y cuestionando la vigencia de la Constitución de 1978. Con esos malabares políticos, siempre genuflexos ante el nacionalismo, solo ha conseguido cargar de razón al victimismo separatista. Sin embargo, en cuanto sonaron los clarines electorales la primera medida del PSOE fue adoptar un logo con la palabra España y un corazón a su vera. ¿Es creíble el nuevo Sánchez españolista? En la misma jornada en que el todavía presidente se envolvía en trece banderas españolas, el líder socialista en Cataluña, Iceta, declaraba a un periódico separatista vasco que en cuanto un 65% de los catalanes quieran la independencia habrá que dársela. Doble baraja.

Para La Razón, Sánchez esconde aviesamente sus intenciones reales con el separatismo catalán:

El PSOE afrontará una campaña electoral con un punto débil, pero que difícilmente podrá ocultar, sobre todo si el PSC quiere volver a ser la fuerza más votada en Cataluña, algo que necesita en un mero recuento de escaños y para validar su apuesta por el diálogo. Ayer mismo el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, sentenció que "si el 65 por ciento de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla". Desde este punto de vista, sólo se trata de esperar. Incluso planteó que sería necesario que todos los partidos estén dispuestos a hacer 'renuncias', no solo los independentistas. ¿A qué deben renunciar los que no quieren la independencia? El líder del PSC ha querido matizar lo dicho, pero es extraño que un político de su veteranía, conocimiento de la situación catalana e inspirador del diálogo que emprendió Sánchez con Torra no esté anticipando la doble vía que los socialistas quieren poner en marcha en esta campaña.