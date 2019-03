Fernando Sánchez Dragó deja petrificados a los medios que han sacado titulares de su libro sobre Abascal...¡con la simple nota de prensa!

Fernando Sánchez Dragó ha sacado nuevo libro, 'España vertebrada' que será presentado el 2 de abril de 2019 y que es fruto de unas conversaciones con el líder de Vox, Santiago Abascal (El contundente dato con el que Dragó hace trizas el aborregamiento de asociaciones feministas y medios intoxicados).

En su artículo dominical en El Mundo este 31 de marzo de 2019, al escritor le sorprende la rapidez de ciertos medios en titular con la simple nota de prensa lo que es un libro de 300 páginas:

Detalla la cantidad de titulares que han salido publicados y que no responden a la verdad de los hechos contados en el libro:

Decenas de titulares propagaron lo que Abascal me había dicho a cuento de su propuesta de alzar un muro en las fronteras de Ceuta y Melilla. Poca cosa, la verdad, aunque cierta, para un libro de casi trescientas páginas en las que repican otros muchos asuntos y dos meses de durísimo trajín. Lo malo de las cábalas es que nueve veces de cada diez se convierten en fake news. Antes las llamábamos bulos. Estoy lejos de Madrid y fuera del alcance de los móviles, aunque no de los correos.

Insiste en mantener su silencio:

Hasta el martes no hablaré con ningún periodista, pero me siento obligado a puntualizar lo que algunas de esas cábalas aventuran. No he escrito una biografía del fundador de Vox. Tampoco, stricto sensu, lo he entrevistado ni, por supuesto, interrogado. Una conversación no es una entrevista, y un diálogo, menos aún. Discípulo soy de Platón. Mi propósito ha sido el de trazar un retrato existencial, confesional, ideológico, filosófico, psicológico y anecdótico de la persona que ha puesto del revés todos los parámetros de la política.