Cristina López Schlichting cala a base de bien a Pedro Sánchez y pone negro sobre blanco su peor pesadilla

¿A quién lleva Pedro Sánchez en sus viajes con el Súper Puma o con el Falcon? Este 4 de abril de 2019 Cristina López Schlichting (La Razón) deja al presidente temblando como una simple hoja de árbol reclamando del 'okupa' de La Moncloa a que haga públicos de una vez por todas sus diferentes viajes y quiénes le han acompañado. La columnista teme que más de un desplazamiento en avión oficial haya servido para fardar delante de más de una amistad:

Que no, que no, que no lo quiere decir. Se resiste como gato panza arriba. No se atreve Pedro Sánchez a dar detalles de sus viajes en Falcon. Diez días le dio el Consejo de Transparencia el pasado 19 de marzo. Le pidió «el listado completo de personas dependientes de la Moncloa y de Presidencia del Gobierno que disponen de autorización para usar el Falcon del Ministerio de Defensa, especificando nombre, apellidos y cargo institucional que ostentan, sus cargos y las fechas de viaje», pero no los da.