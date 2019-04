Sánchez pisotea la memoria de los asesinados socialistas pactando con bilduetarras que llaman "nazi" a la Policía

Los socialistas de bien tendrán que estar este 5 de abril de 2019 abochornados ante el espectáculo ofrecido por Bildu en el Parlamento vasco y, especialmente, por la pasiva actitud silente de Pedro Sánchez que, evidentemente, no está por la labor de cabrear a unos proetarras que acaban de aprobarle sus decretazos.

Ese es el enfoque esencial que podrán encontrar en las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

Luis Ventoso le recuerda en ABC a Pedro Sánchez lo que ETA y su brazo político, llamado ahora Bildu, le ha hecho a los socialistas a lo largo de su historia

Isaías Carrasco era hijo de emigrantes zamoranos. Afiliarse al PSOE-PSE fue para él una elección clara, la de optar por un partido que defendía la unidad de España allí donde te podía costar la vida (ETA no asesinaba a políticos nacionalistas). No fue la única víctima del PSOE. En 1984 mataron al senador socialista Enrique Casas a la puerta de su casa de San Sebastián. En 1996, a Fernando Múgica, de un tiro en la cabeza. En 2000, a Fernando Buesa y su escolta, con un coche bomba. En julio de ese mismo año, a Juan María Jáuregui -dos tiros en la cabeza-, y en noviembre a Ernest Lluch, un exministro. Lluch tenía 63 años, abogaba por el diálogo y vivía en Barcelona. Daba igual, hasta allá se fueron para pegarle dos tiros en su garaje. La ola de terror contra cargos secundarios del PSOE y del PP continuó en el cambio de siglo. En 2001 mataron al concejal Froilán Elespe, que iba sin escolta a tomar el aperitivo cuando lo tirotearon; al año siguiente, al valiente Joseba Pagaza, el policía local que se había significado apoyando a Basta Ya.

Hermann Tertsch denuncia la pasividad de Sánchez con Bildu, a quien le permite pisotear la memoria de los asesinados por ETA:

El editorial de ABC resalta como Sánchez mira hacia otro lado ante los ataques de los proetarras:

Sus socios de Bildu llamaban "nazis» y «asquerosos" a los agentes de la Policía y la Guardia Civil en el Parlamento vasco. Estamos hablando de ese grado de abyección, de eso hablamos cuando definimos al grupo que colaboró en sentar a Sánchez en La Moncloa. Causa más estupor la indignidad con la que unos diputados que siguen a día de hoy sin condenar el terrorismo de ETA manipulen al PSOE sin que Sánchez rechace esas maniobras taxativamente, aunque tuviera que perder las votaciones de los decretazos. Sánchez es rehén de sus incoherencias, y pacte o no con EH Bildu, recibir favores de Otegui es humillante para un partido como el PSOE, que cuenta por varios de sus militantes y cargos asesinados.

El editorial de El Mundo va a saco contra Sánchez:

Santiago González hace un repaso de los crímenes de ETA contra el PSOE:

ETA, asistida por el silencio cómplice de Arnaldo Otegi y HB, mató a 11 socialistas. Ni siquiera el asesinato del portavoz del PSE, Fernando Buesa, llevó a Otegi a dar un pésame corporativo. Claro que entonces a Idoia Mendia aún le faltaban dos años para ocupar el escaño que dejó vacío Nicolás Redondo y no podía guardar memoria del desplante. Ella no estaba, quizá por eso no le hizo ascos a cocinar junto al batasuno en Nochebuena. Los socialistas se hicieron los locos mientras sus socios, el fiel de la balanza en la Diputación Permanente, insultaban a los invitados de los sindicatos policiales sin que Grande-Marlaska haya dicho ni pío. Señor, haz que pase pronto todo esto, qué vergüenza.