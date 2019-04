Ferraz tiembla de lo lindo ante las tres puñaladas traperas de Pedro Sánchez

No se fían de él ni los más allegados. Pedro Sánchez es un político dispuesto a llegar a lo más alto sin reparar en quien deja a un lado del camino. Le ha dado igual apuñalar a su 'padrino', Alfredo Pérez Rubalcaba, pisotear a Elena Valenciano o José Blanco, mentirle a Susana Díaz o ir con una doble cara a Mariano Rajoy garantizándole lealtad a la par que pergeñaba sus alianzas. De hecho, ni sus más fieles en Ferraz se fian de él.

Carmen Torres, autora de 'Instinto de poder', un libro que saldrá a la venta el 10 de abril de 2019, a dos días del arranque de la campaña electoral, deja retratado al hoy presidente del Gobierno al recordar todas las traiciones que acumula en su corto historial como político en activo del PSOE. Comienza recordando como 'mató' a su padrino, Alfredo Pérez Rubalcaba:

La siguiente en ser engañada fue Susana Díaz:

La segunda gran traición de Sánchez en su carrera hacia el poder la sufre Susana Díaz. Es la baronesa andaluza quien decide auparle a la Secretaría General del PSOE para frenar la candidatura de Eduardo Madina a cambio de una única condición: la posibilidad de que ella sea la candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2015. Alentada por José Bono y Antonio Hernando, Díaz concierta un encuentro con Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Tomás Gómez y Ximo Puig en un hotel madrileño en el que deciden apostar por él como secretario general temporal, de forma interina, hasta que ella esté en las mejores condiciones para dar el salto a Madrid.

Pedro Sánchez siempre ha negado que aceptara ese acuerdo en esa reunión, la última vez en sus memorias: "En contra de lo que se ha contado, yo mantengo entonces distintas conversaciones, entre ellas con la propia Susana, en las que dejo claro que, en mi visión, el liderazgo orgánico va unido a la candidatura a presidente del Gobierno. Por tanto, puesto que ella decide no presentarse, no habría tenido sentido que hubiéramos pactado -como se ha dicho- que ella iba a ser la candidata a presidenta del Gobierno posteriormente. La obligación que ella tenía con Andalucía no se extinguiría en un año: si en 2014 no podía hacerlo, en 2015 tampoco. Susana no se presentó en aquel momento por su razonable compromiso con Andalucía, no por ningún pacto conmigo. Ni yo me comprometí a no presentarme a las primarias, ni ese pacto hubiera tenido sentido. Se ha explicado así, pero nunca ocurrió así. Las cosas en política tienen sus tiempos y su lógica: sencillamente no era su momento. Aun así, utilizó su influencia y la del socialismo andaluz para apoyar mi candidatura", asegura Sánchez en Manual de Resistencia.

Pero su tesis no sólo choca con la versión del resto de asistentes a ese cónclave, sino también con la realidad de que él no fue el primero en recibir esa oferta. Antes que al diputado madrileño, Susana Díaz le había ofrecido que le 'calentara la silla' a Patxi López, que rechazó la componenda. Sánchez sí la aceptó y luego incumplió ese pacto secreto cerrando el paso a cualquier posibilidad de que la baronesa andaluza fuera la candidata a presidenta del Gobierno y cumpliendo él ese objetivo.