Exabrupto de Pepa Bueno en El País contra Vox acusando al partido de Abascal de machista, homófobo y racista

El CIS es este 10 de abril de 2019 el tema recurrente en la tribunas de la prensa de papel. Criticas a mansalva contra José Félix Tezanos, el mandamás sociológico de España, pero también insultos contra el buen resultado, comparándolos con otros sondeos anteriores del Centro, de Vox.

El editorial de ABC, pese a no compartir los resultados que arroja el macrosondeo del CIS, señala que mucho van a tener que trabajar PP y Ciudadanos para repetir la sorpresa andaluza. Eso sí, obvia el diario de Rubido en este texto a Vox que, sin sus doce escaños, no hubiera sido posible desalojar al PSOE del poder en la autonomía sureña:

Hay tendencias en la encuesta del CIS compartidas por otros estudios preelectorales, pero el CIS las lleva a sus extremos para dibujar un panorama electoral idílico a favor de Sánchez y muy preocupante para el PP. Esas tendencias mantienen al PSOE en un cómodo primer puesto, pero insuficiente para gobernar en solitario. Si Cs mantiene su palabra de no apoyar al PSOE para formar gobierno, los socialistas están abocados a pactar a solas con Podemos o con Podemos y los nacionalistas y separatistas. Es decir, una alternativa nefasta para los intereses nacionales. La campaña electoral, con su primera parte amortizada por la Semana Santa, debería ser decisiva para decantar el voto indeciso y, si esto sucede, la noche del 28-A podría generar sorpresas no previstas por la encuesta del CIS. Pero mucho van a tener que trabajar PP y Cs para que se repita la sorpresa andaluza.

Luis Ventoso reclama calma al personal y que no se tome al pie de la letra el ‘CISco' de Tezanos:

La encuesta del CIS de José Félix Tezanos, militante del PSOE desde 1973, anuncia el siniestro total del voto conservador y proclama el advenimiento de Sánchez 2 de la mano de Podemos. ¿Qué valoración merece? Pues siguiendo el magisterio de Siniestro diríamos que "ante todo, mucha calma". Hay una frase que indefectiblemente delata a un candidato a punto de perder, y es esta: «La única encuesta que importa son las urnas». Si le escuchan ese latiguillo a un político, denlo por muerto. Sin embargo, es también cierto que los sondeos no suelen acertar, porque constituyen un boceto de tendencias, más que una foto-finish. No es menester viajar fuera para evocar gloriosos gambazos demoscópicos. El admirable Tezanos, militante del PSOE desde 1973 y hombre de imparcialidad acreditada, no dio pie con bola en las andaluzas de diciembre. Otorgó a Susana Díaz 14 escaños y diez puntos de más; al PP le laminó 4 diputados, a Podemos lo infló en 4 y el fenómeno Vox ni lo olió: les daba un escaño pelado y obtuvieron 12.