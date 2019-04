El 'defraudador' Màxim Huerta no pide perdón y se hace la víctima: "Estaba tan mal que iba en coche y no me importaba si me pasaba algo"

Las reconciliaciones mediáticas entre jefes y colaboradores tras su ruptura nunca son demasiado fáciles. En el sector impreso por ejemplo, tras su ruptura Juan Luis Cebrián no volvió a compartir proyecto editorial alguno con el que fuera su adjunto Martín Prieto.

Algo parecido pasó entre Luis María Anson y Dario Valcárcel, que durante 4 años compartieron el mando de 'ABC'. Pedrojota Ramírez si pudo reconciliarse con José Luis Gutiérrez, su adjunto en Diario16, tras feroces batallas, pero parece difícil que pasara lo mismo con algunos de sus principales colaboradores en El Mundo como Alfonso Rojo, Francisco Frechoso o Casimiro García Abadillo.



En televisión los tiempos son otros y en más de una ocasión un ex colaborador que ha acabado retornando por un día al programa del que formó parte. Ese ha sido el caso de Máximo Huerta, [ahora se ha cambiado el nombre por el que aparece en su DNI] que tras su marcha de Telecinco para presentar un programa cultural en TVE y, después, ser el ministro más breve de la democracia, reapareció en el que fue su plató para ser entrevistado en un ambiente familiar y cercano.--Màxim Huerta: "Estaba tan mal que iba en coche y no me importaba si me pasaba algo"--

Volvió a repetir parte de las ideas que ya había dicho en El País sobre lo mal que se sintió tratado por los medios y lo injusto que se fue con él en comparación con Pedro Duque, eso sí, seguirá votando al PSOE en generales, aunque no en las madrileñas, donde apuesta por Más Madrid.

Lo raro es que los entrevistadores, entre ellos, Joaquín Prat, criticaran lo ‘injusto' que fueron los medios con Maxim Huerta, cuando ese mismo programa también zurró a este en el momento de su caída.

El propio Prat fue uno de los primeros que, con razón, apuntó a que las explicaciones de Huerta no le acababan de cuadrar y la misma presentadora Ana Rosa Quintana consideró que había hecho bien en dimitir y que "no le había gustado" la intervención de Huerta al anunciar su dimisión. Y se podría hablar del resto de comentaristas de Mediaset en aquellos dos días que duró el tema, bastaba con revisar lo que dijeron aquella jornada en Mediaset comentaristas como Fernando Garea, Javier Ruiz, Rodolfo Irago, José María Calleja, José María Olmo o el mismo Eduardo Inda.

Pero en la entrevista nadie mencionó nada de eso. Huerta no quiso personalizar ningún reproche, ni siquiera en los dos entrevistadores, aunque resulta difícil suponer que no lo tuviera en mente.

"Lo he pasado muy mal... Se me miraba como si viniera del infierno, se me miró muy mal y yo estoy muy orgulloso de haber estado aquí... Estar en Roma haciendo ese cambio con dos Papas, la muerte de Suárez... También recuerdo momentos muy divertidos... entraba y recordaba momentos divertidos, he reído, he llorado..."

"No me arrepentí de dejar informativos, cuando me preguntaron "¿Te arrepientes de haber dejado Ana Rosa?" No, y no me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez, volvería a decirle que sí a ahora mismo, me parecía algo ilusionante y creo que tenía un gran proyecto"

"Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera, que ahora estoy después de este tiempo de silencio, que me he impuesto yo, quería estar callado y no leer nada sobre mí... Con ayuda médica y de amigos a los que quiero, puedo hablar... Estar en casa con mi madre, estar con las niñas, sacar a los perros a pasear... El miedo está en ti, es cómo tú crees que te están mirando... Yo tenía pánico, me encerré y me quedé en casa, no quería volver a Madrid".