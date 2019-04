La burla 'Planetaria' de Sánchez a TVE es de libro: ¿le está devolviendo a Atresmedia los favores prestados?

Sigue a vueltas el run run del feo que Pedro Sánchez le ha hecho a TVE hurtándole a la televisión de todos los españoles la posibilidad ya no de un cara a cara con el principal partido de la oposición y ganador de la cita del 26 de junio de 2016, el PP, sino de someterse a un debate a cinco en la cadena pública para irse a los medios del grupo editorial que sacó su libro, Planeta. Los artículos que este 13 de abril de 2019 aparecen en la prensa de papel no dejan en buen lugar al 'okupa' de La Moncloa.

Luis Ventoso denuncia en su tribuna de ABC las burlas de Pedro Sánchez, la última hurtando a los españoles un debate en la televisión pública para irse con la televisión del grupo que ha editado su libro:

A Sánchez la democracia liberal le gusta más bien poco, pues en su corta etapa en el poder ha burlado las buenas prácticas que la vivifican. Su último abuso ha consistido en no admitir un debate cara a cara entre los candidatos de los dos mayores partidos. Como no le venía bien tácticamente, ha impedido una confrontación que es obligada en toda democracia de solera. Ningún presidente español aspirante a revalidar el cargo se había negado. Resulta también insólito que imponga que el debate televisivo a cinco lo organice el grupo mediático que le ha publicado su libro. Cuesta no interpretar esa decisión como un pago de favores. En una democracia sana ningún presidente se permite algo así.