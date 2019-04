Cristina López Schlichting recuerda quiénes apoyan a Assange para concluir que es un "pájaro de cuidado"

Dicen que al pájaro se le conoce por la cagada y desde luego Julian Assange, durante tantos años venerado como un defensor de las libertades, ha quedado retratado no solo por sus hechos, sino también por los apoyos que ha recibido tras ser detenido, tal y como relata en su tribuna de La Razón de este 13 de abril de 2019 Cristina López Schlichting -Julian Assange pasará un año en la cárcel antes de ser extraditado a EEUU-.

Se pregunta la también periodista de Cope:

¿Héroe o villano? ¿Es Julian Assange un Robin Hood contra los poderosos o un esclavo de intereses ocultos? Como contraria a la guerra de Irak (que disparó el yihadismo y la guerra) me resulta difícil cargar contra quien desmintió con datos lo de las armas de destrucción masiva. Pero, por otro lado, lleva años enredando contra Europa. No hay motín ni revuelta contra la UE que no haya alentado, entre otros, el Brexit o el llamado procés catalán. Cobrando de agentes rusos. Assange está detrás de buena parte de la propaganda política contra España que ha inundado las redes europeas y ha comido el tarro a tantos catalanes secesionistas.