La alergia de Sánchez a los debates electorales abiertos ya es Vox pópuli con su espantada a Atresmedia

Buena la ha liado el presidente del Gobierno con su espantada al debate de Atresmedia después de que se le cayese, por el veto caprichoso de la Junta Electoral, el partido de Santiago Abascal. Pedro Sánchez pretendía pivotar su duelo en el plato sobre el intento de hacer pasar como la trinidad de derechas a Ciudadanos, PP y Vox y ante la decisión del órgano regulador ha optado por refugiarse en la televisión de la soviética Rosa María Mateo -Muchas risas con 'Chani' en la mesa de 'Al Rojo Vivo': "Sánchez os ha dejado tirados como una colilla"-.

Pese a todo, seguramente por cuestión vacacional, no son muchos los textos que este 18 de abril de 2019 podrán hallar en las tribunas de la prensa de papel.

La Razón, que tan de perfil se puso con la decisión de la Junta Electoral Central con el veto a Vox, ahora salta como todo el resto del grupo Atresmedia a cargar contra Pedro Sánchez por irse al debate de TVE y dejar plantados a Antena 3, laSexta, Onda Cero y las webs asociadas -En Atresmedia tocan a rebato: insinúan que el formato de los debates de TVE 'son un coñazo' y lanzan un ultimátum al socialista Pedro Sánchez-:

La justificación de que, ahora sí, prefiere asistir a un debate en RTVE agrava aún más su comportamiento, pues decir que es su obligación asistir "en primer lugar" a la cadena pública no se ajusta a la verdad de los hechos: Sánchez siempre quiso ir al debate de Atresmedia, así lo anunció y se organizó con el consenso de los partidos convocados. Por lo tanto, no se trata de una disputa entre medios de comunicación por la sencilla razón de que RTVE nunca mostró interés especial ni luchó por emitir este debate. Que ayer Sánchez pusiera como condición para participar en la mesa propuesta por la cadena pública que sea el día 23, el mismo día del debate de Atresmedia, es sencillamente una falta de respeto a todos, medios de comunicación y electores.

La decisión de Sánchez ha sido un grave error y las consecuencias están siendo nefastas porque a estas alturas de la campaña todavía no se sabe las fechas exactas de emisión en la cadena pública, cuya propuesta ni siquiera está teniendo buena acogida en las otras cadenas comerciales, lo que demuestra el desconcierto que está produciendo esta iniciativa. Hay que decir, además, que la decisión de la JEC no ha sido la más acertada. No se corresponde con unos tiempos en los que las campañas electorales son abiertas y la televisión no es el único medio, aun siendo fundamental; además, va contra el derecho a la información, pues es un medio privado quien opta por un formato de debate. Está claro que Sánchez no quiere debatir, que ha rehuido el cara a cara con Casado -el mismo que él reclamó con Rajoy y finalmente se celebró-, que no quiere campaña, sino utilizar el Gobierno electoralmente.