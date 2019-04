Las confesiones de Cake Minuesa: "El fundador de Terra Lliure me dijo que Losantos tenía que joderse por el tiro que le pegaron"

Cake Minuesa es un mucho más que un reportero de calle. Es una referencia, una brújula para quienes entienden el periodismo como una denuncia social. En mayo de 2019 Minuesa saca libro con sus confesiones más íntimas y que hasta ahora se habían mantenido en secreto.

'Confesiones de un reportero de calle' es un libro, con prólogo de Eduardo García Serrano, que ha sido escrito poco a poco, durante todos estos años en los que se ha jugado la vida delante de asesinos etarras y fanáticos separatistas.

TITULARES

“Me hace gracia cuando me dicen facha pero al que rompen la cara es a mí”



“Me he querellado contra medios como El Plural que han dicho que el ataque contra mí en Cataluña en el que me partieron la cara fue un montaje”



“De mi agresor que me rompió la nariz no se sabe nada. Si fuera un montaje ya le hubieran pillado”

"Son activistas radicales, da igual lo que les diga porque tienen el coco carcomido. El fundador del grupo terrorista Terra Lliure y ahora miembro activo de los Comités de Defensa de la República (CDR), Fredi Bentanachs, es capaz de mirar a la cámara y decirle a Losantos que se joda. No tienen remordimiento. Y este tipo está en el Parlament"

"Un viaje en autobús un 28 de diciembre con las víctimas del terrorismo me cambió la vida"