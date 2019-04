¿Sabías que Isabel Pantoja se ha embolsado más de 100.000 euros por su exclusiva en '¡Hola!’?

Un cahé muy generoso. Desde que se diera a conocer que Isabel Pantoja había aceptado convertirse en concursante de 'Supervivientes', la tonadillera ha conseguido aumentar de forma notable el interés por ella. Tanto es así que, por ejemplo, se le ha seguido para ver los preparativos que está realizando para irse al reality, según recoge María Merino en espanadiario.

No obstante, si estos días está de máxima actualidad es porque ha concedido una entrevista en exclusiva a la conocida revista del corazón '¡Hola!', donde viene a exponer cómo afronta ese reto e incluso los motivos que han llevado a que aceptara la propuesta.

Y precisamente esa entrevista también ha despertado interés en cuanto al caché que se le ha pagado por la misma.

La publicación 'Jaleos', que pertenece al diario 'El Español', es la que ha hecho público el caché que ha ganado Isabel por esa exclusiva. En concreto, ha manifestado que, según fuentes expertas, la artista se habría desembolsado algo más de 100.000 euros por la misma, que se compone de una entrevista y de un posado fotográfico que han servido para darle forma a doce páginas.

La citada revista '¡Hola!', aunque ha sido preguntada al respecto, no se ha manifestado ya que nunca desvela las cantidades que paga a los famosos.

Una cantidad elevada esa que vendría a engrosar contundentemente las cuentas de la cantante, que crecerán con los 80.000 euros semanales que ganará estando en 'Supervivientes', a los que habría que añadir, al parecer, 500.000 euros más adicionales que recibirá. Y todo gracias a un sólido contrato firmado con Mediaset que recoge su participación en ese concurso así como ser jurado en un talent show y un reality sobre ella

En la exclusiva que ha despertado tanto interés, Pantoja no ha dudado en dar a conocer multitud de aspectos sobre cómo afronta el reto. Así, ha expuesto que ha aceptado esta propuesta porque «Siempre he vivido mi vida y siempre me la he buscado, desde los treces años hasta hoy en día. ¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera?».

Además, también ha manifestado que «No voy a dejar de ser Isabel Pantoja en ningún momento, porque es mi nombre, pero es cierto que van a ver a la Isabel que realmente mucha gente no conoce».

Durante esa entrevista evita en todo momento afirmar o negar que acude a 'Supervivientes' por sus problemas económicos, pero sí manifiesta que se marcha a Honduras porque es una experiencia que le hace mucha ilusión.

La tonadillera también aprovecha para dejar claro que no le da miedo saltar desde el helicóptero ni tampoco el hecho de que en la isla no vaya a poder fumar. Es más, considera que puede ser una buena manera de dejar el tabaco.

Eso sí, manifiesta que lo que más va a echar en falta es no tener sus gafas de sol, que sabe pescar, que intentará hacer una convivencia lo más fácil posible y que «este paréntesis en mi vida me va a parecer como unas vacaciones, solo que conviviendo con gente distinta, ya que, si Dios y la Virgen del Rocío quieren, yo voy a seguir con lo mío que es cantar».