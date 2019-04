Dragó: "En algunas librerías esconden mi libro sobre Abascal debajo del mostrador, como en los tiempos de Franco"

Fernando Sánchez Dragó ha publicado el libro 'La España vertebrada'. Se trata de el primer libro sobre el líder de Vox, Santiago Abascal. La publicación recoge tres días de conversaciones entre el escritor y el político.

Para Dragó, que ha hablado de su libro en Periodista Digital, publicar este libro ha sido un servicio social: "Abascal es el hombre del año y un completo desconocido que ha obligado a recolocarse a todos los partidos", señala.

El escritor, cocinero antes que fraile, aprovecha su columna en El Mundo para promocionar su libro contando que "en algunas librerías esconden mi libro sobre Abascal debajo del mostrador, como en los tiempos de Franco, o lo venden sólo por encargo".

Una lectora de Bilbao me dice que para salir a la calle con él sin que la insulten tiene que forrarlo. Más fascismo. Díganme de qué presumen los antifascistas y así sabremos quienes son los fascistas. No sé de un solo episodio de violencia, aunque alguno, mínimo, habrá, cuyos responsables no sean independentistas o ultras de izquierda. Perdón por el pleonasmo: en España no hay ultras de derecha. Ténganlo en cuenta las gentes de bien el próximo domingo y distingan, por favor, cuando estén ante la urna, entre la fuerza de las razones y las sinrazones de la fuerza.