La contundente afirmación de Raúl del Pozo sobre el debate: "Fue un 'GH' con 3 maniquíes y un chulo de Vallecas"

No le gustó un pelo a Raúl del Pozo el segundo debate entre cuatro de los candidatos a ser presidente del Gobierno el próximo 28 de abril de 2019. En una brillante tribuna en El Mundo este 24 de abril de 2019, el escritor define el papel de los cuatro líderes como un duelo más propio de una barra de bar después de haber acabado de consumir algo más que unos cafés -El 'deportivo' gesto de Rivera a lo futbolista nada más acabar el debate: "¡Vamos!"-:

Añade Del Pozo que -La cara de Pedro Sánchez durante el debate de Atresmedia no es la de creerse los buenos augurios de Tezanos-:

Detalla el cruce de acusaciones entre los diferentes líderes -El gran ausente del Debate de Atremedia no fue Santi Abascal sino Belén Esteban-:

Rivera y Pedro se dijeron mentirosos decenas de veces. Pablo Iglesias le dio cortes a Rivera tachándole impertinente y mal educado. Rivera habló así a Sánchez: "No deja de mentir. Es un fake". Hubo provocaciones y desafíos. Rivera le regaló a Sánchez su propia tesis, "que no habrá leído" y el presidente le respondió a Rivera con el libro de Dragó sobre Abascal. Hubo tal tensión que Pablo Iglesias pidió a los contendientes más cortesía. "Los espectadores se merecen un debate sin insultarse. No hace falta llamarnos mentirosos". Rivera preguntó a Pablo Iglesias: "¿Usted es el árbitro?". Hablaron de reforma laboral, de los impuestos, de alquileres, del aborto, de la eutanasia, pero todo revuelto, entres insultos e interrupciones. Albert Rivera con pasión política e ingenio satírico fue la estrella del debate. Gracias al mago Iván Redondo Pedro volvió a salir vivo. "Este es el Tour anti-Pedro Sánchez. Son los Pirineos y luego llega París. Si ganamos, seremos eternos", me dijo minutos antes del debate un asesor del presidente del Gobierno.