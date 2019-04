Carmen Rigalt incendia 'Cantora' y 'Supervivientes' desvelando la verdadera cara de Isabel Pantoja

Carmen Rigalt, en un soberbio artículo este 28 de abril de 2019 en El Mundo, desvela aspectos de Isabel Pantoja que, seguramente, provocarán más de un incendio en 'Cantora', el cortijo de la tonadillera y también en 'Supervivientes' (Telecinco) -¿Sabías que Isabel Pantoja se ha embolsado más de 100.000 euros por su exclusiva en '¡Hola!’?-.

La columnista y escritora hace un retrato de la artista que, cuando menos, no va a dejar indiferente a nadie:

Es la última representante del star system nacional, ese nicho de la famosfera que catapultó a legiones de folclóricas durante la posguerra. No tenían todas el mismo pedigrí ni cantaban igual, pero dieron identidad a la españolada y se hicieron un hueco en la historia. Por sus nombres las hemos conocido: Carmen Amaya, Lola Flores Juana Reina, Marifé de Triana, Paquita Rico, Rocío Jurado, Carmen Sevilla ...

Añade que:

Isabel Pantoja es la única folclórica del antiguo régimen que se mantiene fiel a las esencias, sin hablar inglés ni votar a los rojos. Ella, además, no se considera folclórica sino tonadillera, que es un concepto más señorial y afín a su empaque. La Panto siempre ha hecho despliegue de gran teatralidad, pues a diferencia de las folclóricas de arrabal, que se sacudían los volantes contra el muslamen, ella aprendió desde jovencita a cruzar el escenario como si fuera un paso de Semana Santa o una muñeca de famosa, y luego se interpretaba a sí misma con la majestuosidad de una actriz británica que interpreta a María Tudor enfundada en cortinajes de damascos.

Destaca su carácter altivo y la afición por el lujo:

Pese a haber nacido en una familia flamenca (empezó con su pariente Chiquetete ) siempre ha presumido de estar por encima de las demás artistas y, aunque durante un tiempo se le atribuyó posición de segundona respecto a Rocío Jurado, ella nunca dio por buena esa versión. Entre los años 90 y 2000 no quería competir con nadie y estaba más interesada en sus proyectos personales que en los profesionales. Fueron los tiempos de Encarna Sánchez y, más tarde, los de Julián Muñoz , alcalde de Marbella y novio coyuntural de la tonadillera. Atrás quedaban José Coronado , con quien había protagonizado una película, Diego Gómez, María del Mont e y puede que alguien más.

Detalla cómo empezó a perderse por su demasiado amor al vil metal:

A punto estuvo Muñoz de arruinarse a sí mismo (además de arruinar Marbella) por culpa de Pantoja. Bajo su mandato municipal (el de Muñoz), las tiendas modificaban los horarios comerciales para agasajar al alcalde y a su antojadiza novia, que gustaba de comprar zapatos justo cuando bajaban las persianas de la tienda.

Ahí empezó el viacrucis del dinero. La relación de Isabel Pantoja con el dinero alcanzó altos niveles de toxicidad. Así le fue. El caso Malaya la llevó al banquillo y del banquillo, a la cárcel. Ella nunca pronuncia esa palabra, pero lo diga como lo diga, su entrada en prisión fue devastadora. La cantante se convertía así en protagonista de una tragedia nacional que a su vez daba lugar a culebrones múltiples Las clases populares nunca habían estado tan entretenidas.

Muñoz y Pantoja, cada uno por su lado, pagaron su deuda con la justicia pero la relación saltó por los aires. Desde entonces, la artista no ha parado de dar tumbos. No le gusta nada trabajar, ni siquiera cantando, que es una forma distraída de dar el callo. La necesidad acuciaba y los amigos la rehuían. Por cierto. Miguel Poveda era íntimo amigo de la cantante, pero ya no se lleva con ella. ¿Sabremos algún día cuál fue el verdadero motivo de su ruptura con la tonadillera?