Terremoto en la prensa deportiva: Vicente Jiménez, ex número 2 de El País, sustituye a Alfredo Relaño al frente de AS

Siguen los cambios en el grupo PRISA. Y este es de calado. Tras nada más y nada menos que 23 años al frente del diario AS, el consejo de administración ha decidido poner fin a la relación del histórico Alfredo Relaño con el rotativo deportivo.

Le sustituye en el cargo otro periodista con solera dentro del grupo, Vicente Jiménez. El que fuera número 2 de El País y director general de la SER (donde no dejó un buen recuerdo) era actualmente el responsable de las emisoras de radio en América.

Según el periodista deportivo Iñaki Cano, lo de Relaño no es un cese sino una decisión voluntaria del propio director, según reza su Twitter:

Gracias, Alfredo @AS_Relano por tantos años de profesionalidad y de integridad. Gracias por las lecciones y sólo me queda desearte toda la suerte, MAESTRO. Ahhh y que el mundo sepa que NO te han cesado, te has querido marchar y desde hace más de un año. ¡Feliz viaje, amigo!