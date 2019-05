Cristina López Schlichting aterroriza a los acomodados funcionarios del INEM con las consecuencias de los 'viernes sociales' de Sánchez

Cristina López Schlichting deja temblando a más de un ímprobo funcionario del INEM ante la que se puede avecinar en los próximos meses después de las promesas de Pedro Sánchez durante los viernes previos a las elecciones del 28 de abril de 2019 y que se dieron en llamar 'viernes sociales' -El escalofriante aviso de Cristina López Schlichting sobre Pedro Sánchez: "Es un sujeto a la deriva del que España debe defenderse"-.

Este 4 de mayo de 2019, en su tribuna de La Razón, la también presentadora de COPE saca la calculadora y siembra el pánico a base de bien entre los que creían que los anuncios del Ejecutivo salían de balde -Electoralismo con dinero público: Los viernes sociales de Sánchez nos cuestan el doble de lo previsto-:

Hay que reconocer que más rápido, imposible. Ya está aquí el sablazo. El Gobierno ha anunciado en Bruselas que elevará la recaudación de impuestos del 35 al 37 por 100 del PIB y que hará acopio de 26.000 millones de euros. No se puede decir que no lo haya anunciado. Los 'viernes sociales' no estaban presupuestados y hay que pagarlos. Será a costa de las empresas, que pagarán más impuestos, de los trabajadores con altos ingresos, de la tasa Tobyn y Google, del impuesto ecológico o la tasa al diésel. Esto es, a costa de una disminución del consumo y una menor inversión.