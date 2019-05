Nacho Torreblanca provoca la peor pesadilla de Iglesias vaticinando las intenciones reales de Sánchez con Podemos

¡Menudo canguelo que tienen en Podemos! La formación de Pablo Iglesias comienza a ver con verdadera preocupación que Pedro Sánchez no está urgido a formar Gobierno con unos partidos determinados, sino que puede elegir y además tampoco quiere dar un paso hasta ver qué deparan los comicios municipales y autonómicos del 26 de mayo de 2019 -Colosal baño de Nacho Torreblanca a Iglesias desmontando su artículo antimonárquico en El País-.

Ignacio Torreblanca, en El Mundo, pronostica que el líder del PSOE no está por salvar a los podemitas y hasta intuye una cierta vendetta personal de Sánchez por haberse quedado fuera de La Moncloa en aquella famosa investidura fallida de marzo de 2016, después de que le negase a Iglesias lo que se había pedido en una esperpéntica rueda de prensa, la mitad del gabinete ministerial con miembros (y miembras) de Podemos -Torreblanca rompe en dos a Podemos con unos espeluznantes datos que desmontan su feroz campaña contra VOX-.

Arranca así Torreblanca:

Aunque reconoce que la relación entre Rivera y Sánchez no está precisamente en un estado de luna de miel, recuerda que con el líder de Podemos hay incluso menos confianza por parte del 'okupa' de La Moncloa -El impaciente Iglesias ya no espera ni al 28-A y le 'expropia' a Sánchez la cartera del Ministerio del Interior-:

Se ha hablado mucho de si la relación entre Rivera y Sánchez está rota pero poco de la nula química y total desconfianza que hay entre Sánchez e Iglesias. ¿Recuerdan la pirula que le hizo Iglesias a Sánchez en enero de 2016 convocando una rueda de prensa para informar de que se había ofrecido al Rey como vicepresidente en un futuro Gobierno del que Sánchez no había oído ni hablar? ¿Y el no de Iglesias a la investidura de Sánchez en marzo del mismo año que facilitó la supervivencia de Rajoy? Pues parece que Sánchez no ha olvidado ni aquella humillación ("la sonrisa del destino", se llamó aquello) ni la arrogancia de aquellos que no solo querían asaltar los cielos sino primero pasar el PSOE a cuchillo de sorpasso electoral.