El 'MasterCIS' Tezanos le 'sopla' sin querer a Casado y a Rivera la receta para derrotar al PSOE

¡Ya tenemos aquí la nueva campaña electoral! Una triple cita con las urnas que, en algunos casos, llegará a ser cuádruple en aquellas autonomías donde existan cabildos o diputaciones. Y como es habitual, el CIS ha hecho pública su cocina, aunque después de lo sucedido el 28 de abril de 2019, ya nadie se atreve a alzar mucho la voz y se prefiere hacer otro tipo de análisis, que es lo que podrán leer este 10 de mayo de 2019 en las tribunas de opinión de la prensa de papel -Tezanos ganó las elecciones-.

Luis Ventoso, en ABC, le mete un chute de espabilina a la derecha con respecto al último sondeo del CIS donde se pronostica una gran victoria del PSOE a nivel autonómico y municipal:

La derecha seguirá perdiendo frente al PSOE mientras se presente quebrada en tres. No hay mejor regalo para Sánchez que Vox , del mismo modo que no hubo mejor obsequio para Mariano y Soraya que un Podemos vigoroso pescando en los caladeros del PSOE (por eso la vicepresidenta facilitó un modelo televisivo donde los podemitas camparon de sol a sol por los platós y se dieron a conocer). Las europeas son un ejemplo de libro de la automutilación de la derecha: si no existiese Vox , el PP rondaría el triunfo. Y si en lugar de la sopa de letras PPCs-Vox se presentase un único partido que aglutinase las opciones liberal-conservadoras, golearían al PSOE. ¿Dónde gana la derecha? En Navarra . El único lugar, ¡oh casualidad!, donde se presenta unida. Conclusión que nadie quiere todavía asumir: PP y Cs deberían ir pensando en fundirse en un único partido. Sin esa visión a largo plazo y sin esa generosidad habrá socialismo, filonacionalismo y fiscalidad atosigante hasta que otra crisis económica nos tumbe en el diván, la angustia y la bancarrota.

José María Carrascal no le tiene mucha fe a los sondeos del CIS, pero visto lo acaecido el 28-A, a ver quién es el guapo que le tose a Tezanos:

Ha comenzado la era Sánchez, antes incluso de ser confirmado como presidente efectivo, tales son sus prisas por poner las vigas maestras de su gobierno, que no lo reduce a un solo mandato. Las encuestas le son favorables hasta el punto de que tiñen de rojo el mapa de España en las próximas elecciones, y ahora no cabe reírse de Tezanos pues a simple vista se ve que tiene viento de cola. Pero nadie mejor que él sabe por experiencia que puede cambiar en cualquier momento y toma las medidas oportunas para contrarrestarlo.

Ignacio Camacho también considera que las tres derechas tienen que dejarse de pugnas e intentar luchar por evitar lo que ahora mismo parece inevitable:

El editorial de La Razón destaca los casos en los que el PSOE, según el CIS, no ganaría en las próximas elecciones:

El editorial de El Mundo prefiere dejar en un 'veremos a ver qué pasa' la encuesta de Tezanos:

Santiago González, en El Mundo, augura un panorama complicado para el PP:

Lo que pasa es que con encuestas o sin encuestas, la suerte está ya echada para el PP, en la diana de un fuego cruzado en el que participan con entusiasmo el PSOE, Cs y Vox. Bueno, y los propios. Núñez Feijóo ha inaugurado la campaña criticando la estrategia de Casado y negándose a postularse como sustituto. Quince días antes de las elecciones no es un plazo razonable para hacer unos ejercicios espirituales sin estrategia de recambio. Por razones prácticas habría sido preferible esperar al día 27 y plantearse lo que tengan que plantearse. Los propósitos de la enmienda hay que plantearlos con tiempo por delante para que puedan desarrollarse. Tiempo es lo que no les va a faltar al PP ni a Cs. Y tampoco a Vox. Un par de legislaturas no hay quien se las quite al doctor Sánchez, salvo que el paro vuelva a las cifras de Zapatero en un tiempo récord.