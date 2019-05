Alfonso Ussía mete el miedo en el cuerpo a Pablo Casado insinuando sus intenciones electorales

Alfonso Ussía provoca el miedo entre los dirigentes del PP, comenzando por el propio Pablo Casado, al que lanza el mensaje de que en las próximas elecciones del 26 de mayo de 2019 a los ayuntamientos, autonomías y al Parlamento Europeo, su voto irá a otras opciones, como al parecer así hizo en las generales del 28 de abril de 2019 -Alfonso Ussía provoca un terremoto devastador en el Partido Popular de Cantabria: "Es una casa de putas"-:

Así lo cuenta con su fina ironía en la tribuna de este 12 de mayo de 2019 en el diario La Razón -¿Sabías que Alfonso Ussía y la paleta separatista que llama 'cerda' a Inés Arrimadas son parientes?-:

Apunta el articulista de La Razón que -Alfonso Ussía se carcajea del renacido 'clan de la Zeja' destapando sus verdaderas intenciones-:

Dice que con Rajoy tampoco va a hacer mayores progresos -Alfonso Ussía aconseja a Rajoy que se meta la carta de Puigdemont... por donde le quepa-:

La nueva 'Seño' de Casado ha debutado en Zamora . Cuando los militantes del PP votaron para elegir un nuevo presidente, la 'Seño' actual estaba del lado de la perdedora y en contra de Casado. Tan reciente imperaba el desbarajuste, la dejación y la herencia inane de Rajoy, que Casado se acordó de la 'Seño' mayor, José María Aznar, que hoy por hoy, no convence a nadie, y tiene una mirada y una manera de hablar que parece estar siempre enfadada. Y es lo que le dijo Feijóo: -Pablo, cambia de 'Seño' y contrata a la centrista, socialdemócrata y sosegada, que por otra parte, es mi 'Seño' favorita-. Y como Feijóo es mucho Feijóo, Pablo Casado llamó a la 'Seño' con barbas y le dijo: -Mariano, me he equivocado con mi anterior 'Seño', y Feijóo me ha recomendado que vuelva al amparo de tu sabiduría y flexibilidad. ¿Me ayudas?-. Y la 'Seño' le respondió afirmativamente.

Le recuerda a Casado que tiene que olvidarse de las 'mochilas' del pasado -Ussía estalla con la "cobardía" de Rajoy y deja temblando los cimientos de la Moncloa con una petición radical-:

Fuera de bromas, el PP no obtiene beneficio alguno de Aznar y de Rajoy. Son del pasado, y lo que es más grave, pasado negativo, alforjas repletas de piedras, pesadas y agotadoras. Casado se tiene que dejar de coñas marineras y afrontar él sólo, sin ‘seños' perjudicadas e inoportunas, su futuro en el PP. Pensaba devolver al PP mi confianza perdida en las próximas citas electorales, pero con Rajoy como estrella rutilante de la campaña, procederé a votar a otras opciones más arrimadas a mi actual sensibilidad. Y espero que hayan averiguado el enigma escondido en la frase. No me gustan excesivamente los márgenes de los ríos cambiantes, pero me entusiasman las luces arrimadas al curso del agua. Me ha salido el planteamiento del enigma más cursi que un vestido tirolés llevado por quien no es tirolés.