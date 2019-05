Sánchez Dragó hiela la sangre a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica destapando un caso sangrante

Se han debido creer que la 'policía es tonta'. Fernando Sánchez Dragó denuncia este 12 de mayo de 2019 un caso sangrante y es el de la desidia de la llamada Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a la hora de impedir saber lo sucedido al comienzo de la Guerra Civil con la muerte-asesinato del periodista Fernando Sánchez Monreal -Dragó: "En algunas librerías esconden mi libro sobre Abascal debajo del mostrador, como en los tiempos de Franco"-.

Así lo cuenta en su tribuna de El Mundo -Fernando Sánchez Dragó deja petrificados a los medios que han sacado titulares de su libro sobre Abascal...¡con la simple nota de prensa!-:

Comprimo y reescribo un testimonio. El 17 de julio de 1936 llegó a Madrid la noticia de que la guarnición de Melilla se había sublevado. Fernando Sánchez Monreal, jovencísimo periodista, pero ya director de la agencia Febus, no lo pensó dos veces. Salió de casa con lo puesto, rumbo al sur, y dejó en ella a Elena Dragó, su esposa, embarazada, sin imaginar que nunca volvería a verla. El 14 de septiembre, después de una asombrosa peripecia, fue paseado en las cercanías de Burgos por sedicentes miembros de la Falange. Elena, un año después, emprendió la búsqueda de su marido campo a través de un país en llamas. Lo hizo acompañada por el hijo que ambos habían engendrado y que con el correr del tiempo dedicaría ímprobos esfuerzos a la brega de encontrar los restos de su padre. Supe de esta historia cuando conocí a Dragó. Yo, Emma Nogueiro, también joven periodista que sólo sé de la guerra lo que los libros me han enseñado, me embarqué hace unos meses en la incierta tarea de culminar la investigación que él había emprendido. En ésas andábamos cuando nos cerró el paso la España Cainita. Lo he comprobado.