Alfonso Ussía aplasta a Sánchez y sus acólitos gallinas por la "majadera" razón esgrimida para retirarse del Golfo

Alfonso Ussía se despacha a gusto contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros gallinas como lo son Borrell, Celáa y Robles este 16 de mayo de 2019 en su tribuna de La Razónn (El socialista Sánchez vuelve a meter a España en el rincón de la Historia ).

El escritor, fiel defensor de las tropas españolas, asegura que en modo alguno los tripulantes de la fragata 'Méndez Núñez' no se retiran del Golfo, sino que son obligados a irse por la cobardía de un Ejecutivo socialista que además se ha parapetado en argumentos que son una absoluta "majadería" -El PSOE de Sánchez sigue el legado de Zapatero y humilla a nuestra Armada: ¿Se imaginan la cara que se le quedó al teniente de navío español?-.

Apunta Ussía que (Carlos Herrera se cachondea del 'calentón' de la ministra Robles por la retirada de la fragata 'Méndez Núñez'):

Señala el articulista de La Razón que los tripulantes de esa nave sienten auténtica vergüenza ante la decisión de quienes gobiernan caprichosamente los designios de nuestros país ( Sánchez pega una espantada a lo ZP y avergüenza a los militares españoles retirando la fragata Méndez Núñez del Golfo):

Se ríe a mandíbula batiente de la excusa esgrimida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la retirada -Sánchez pega una espantada a lo ZP y avergüenza a los militares españoles retirando la fragata Méndez Núñez del Golfo-:

Se hace una pregunta esencial que además puede afectar severamente al sector naval de España:

Me gustaría saber cuántos trabajadores de Navantia se disponen a votar al PSOE y a Podemos. Años de trabajo asegurado se pueden disolver en diez minutos. Pero volviendo al honor de nuestros marinos me dispongo a intentar una matización. Los marinos de nuestra Armada no se retiran, simplemente han acatado con estupor una orden irresponsable, porque su honor y dignidad se afirman en la obediencia debida. Se han ido, pero no se han retirado. Los que se han retirado con deshonor, indignidad, vileza y cobardía son los responsables de emitir la orden.