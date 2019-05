La repugnancia de El País no tiene precio: ¡acusa a Rivera y Villacís de romper el buen rollo denunciando un escrache!

Asqueroso y repulsivo se quedan cortos como adjetivos para definir lo que este 16 de mayo de 2019 se marca el diario El País en su sección de Madrid en relación al escrache sufrido por Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento capitalino, en la pradera de San Isidro en la jornada del 15 de mayo de 2019 -La 'kale borroka' de la PAH insulta y agrede a Villacís a dos días de dar a luz llamándola "fachilla" y Carmena no lo condena-.

Para empezar, que los lectores sepan que en el periódico de PRISA no se van a encontrar, precisamente, una encendida denuncia al acoso sufrido por la política naranja. Nada de eso. Es más, se llega a insinuar de una manera descarada que lo que hizo Ciudadanos fue romper el buen rollo existente en la pradera de San Isidro. De milagro no acusaron a la formación de Albert Rivera de haber llevado a los de la plataforma antidesahucios para que montaran el jaleo -El centroderecha arrebatará a Carmena, PSOE y Podemos el Ayuntamiento de Madrid-.

De hecho, no es hasta llegar a la sección de Madrid, en su página dos, donde se cita la palabra escrache, pero ya en el último párrafo de una crónica titulada de esta guisa -El chulapo es mestizo y no castizo- y con varias fotos festivas en las que no se ve en ningún momento el acoso sufrido por Villacís -El Gobierno Sánchez pide a la Iglesia española que acoja a los refugiados que no quieren Carmena y los de Podemos-.

Y aunque es verdad que en La Razón y ABC se habla y se denuncia el escrache hecho a la aspirante de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, el único que lleva foto en portada de ese instante violento es El Mundo. Pero volvamos a El País y a su vomitivo enfoque del escrache a Ciudadanos:

Un poco tarde para volver a las tinieblas. Pero ruido, al fin y al cabo, es lo que buscan los nostálgicos donde no les acompañan votos. En eso, no sólo ellos dieron la nota. El día invitaba a sacar del programa el capítulo identitario, con aspectos de cultura popular. Así que Isa Serra (Unidas Podemos) no desaprovechó la fiesta patronal justo al inicio de la feria para proponer un referéndum local sobre los toros. Lo hizo justo a la vez que Begoña Villacís, acompañada de Ignacio Aguado y Albert Rivera rompiera el buen rollo denunciado un escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: "Han sido los amigos de Carmena y Colau", soltó. Alguien debía subir el tono a los niveles del termómetro. Y exagerando, que es algo muy zarzuelero...

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72