Repulsivo Eguiguren, este es tu "héroe" Ternera: 21 muertos en Hipercor y otros 11 en un cuartel de la Guardia Civil

La detención del etarra Josu Ternera y las declaraciones repugnantes del socialista Jesús Eguiguren calificando de "héroe" al sanguinario terrorista, con centenares de muertos a sus espaldas entre los ejecutados directamente y los ordenados, copan este 17 de mayo de 2019 las tribunas de opinión de la prensa de papel.

Ignacio Camacho, en ABC, destaca que Ternera ha podido estar fugado 17 años porque el Estado lo necesitaba 'libre' para que fueran cayendo otras piezas de ETA:

Carlos Herrera va en la misma línea que su colega Camacho:

Probablemente han sido tres las ocasiones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han tenido a Josu Ternera a tiro. Bueno, digamos a mano para no herir sensibilidades. Cuando no era por una cosa era por otra, pero jamás se le detuvo. Incluso una de esas veces hubo de ser advertido para que se quitara de en medio: la técnica consistió en que tres paisanos se acercaran a sus proximidades y pusieran cara de estar buscando. Él, que estaba avezado en muchas cosas, casi todas siniestras, puso pies en polvorosa. ¿Cómo es posible que en la sociedad del siglo XXI, donde tan difícil es esconderse, pudiera un tipo como ese pasar inadvertido durante más de quince años?: porque había que negociar, que era palabra maldita, pero fue una realidad constante. No estamos hablando de pactar las condiciones de una rendición, cosa que se estableció muy al final, estamos hablando de negociar, tú que me das, yo que te doy. Tu podías detener a Thierry, pero no podías tocar a Josu Ternera, un criminal de un currículo apabullante.