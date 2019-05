Alfonso Ussía le canta las verdades del barquero al vil Eguiguren por su "abyección prostituida" de alabar a Ternera

Alfonso Ussía, exquisito siempre en sus formas, no puede evitar bajar al barro cuando se trata de poner en su sitio a los terroristas y a quienes tratan de blanquear sus matanzas. Y, claro está, habiendo sido más que tibio el socialista Jesús Eguiguren enalteciendo poco menos que la figura del etarra Josu Ternera, al articulista de La Razón le pueden los demonios este 18 de mayo de 2019 -Repulsivo Eguiguren, este es tu "héroe" Ternera: 21 muertos en Hipercor y otros 11 en un cuartel de la Guardia Civil-.

Ussía hace una 'deconstrucción' del apellido del que fuera presidente de los socialistas vascos -Herrera se lanza a la yugular de Eguiguren por su elogio a Ternera: "Se te estará cayendo la cara de vergüenza"-:

Nos quedamos, pues, en que Eguiguren significa 'Límite de la ladera' y no 'Sitio o lugar santo', que es interpretación etimológica más dudosa. De tal guisa, que el que fuera secretario general del Partido Socialista Vasco, el PSE, amigo de Otegui, admirador de Ternera y maltratador de su señora esposa, Jesús Eguiguren, se llama desde la literal traducción 'Jesús Límite de la ladera'. En un reciente estudio estadístico publicado por El Correo y a la par que en Cataluña, los diez apellidos más frecuentes en el País Vasco son los que siguen y por el siguiente orden: G arcía, González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez, Sánchez, Martín y Gómez, seguidos por Ruiz, Alonso, Hernández, Álvarez, Jiménez, Gutiérrez , y ya al fin, en el puesto decimoséptimo, aparece Bilbao , que no Bilbo. Se entiende el fervor 'euskaldún' de Jesús Límite de la Ladera.

Recuerda episodios pasados del ínclito Eguiguren -Vomitona de Jesús Eguiguren: el socialista se quita la careta y llama "héroe" al etarra Josu Ternera-:

Considera que quien fuera el máximo representante de los socialistas del País Vasco se ha equivocado de extremo a extremo -Un miembro de la Asociación España Responde avisó a la Guardia Civil del avistamiento de Ternera en Zurich-.

Creo que una vez más, Jesús Límite de la Ladera se ha saltado el límite y se ha despeñado ladera abajo. Este hombre se da unos morrones en su ladera que cortan el hipo. Toda la vida en el mismo límite de su ladera de siempre, y no domina sus espacios. Sinceramente -no puedo afirmarlo porque tengo el placer de no conocerlo-, da a entender con sus manifestaciones que es muy poco sensible ante el sufrimiento de las víctimas del terrorismo y bastante tonto en su capacidad para calificar a los indeseables. Por fortuna, dejó de ser secretario general de los socialistas vascos, y ahora se mueve en la más lacerante indiferencia social.