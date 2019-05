Chute de espabilina de Dragó a los españoles que el 26-M aún piensan en meterse sanchismo en vena

Fernando Sánchez Dragó sacude conciencias este 19 de mayo de 2019 a aquellos españoles que a estas alturas aún piensan en repetir la jugada del 28 de abril de 2019 insistiendo en votar más sanchismo en las elecciones del 26 de abril de 2019 -Sánchez Dragó destroza a Carme Chaparro y sus impertinencias: "Vamos a ver si somos un poco serios y entendemos cosas"-.

En su artículo de El Mundo, el periodista y escritor comenta lo siguiente -Feliz Día del Libro: Rivera le suelta a Pedro Sánchez su 'fake-tesis' para ver si se la lee y el socialista le entrega el libro de Dragó sobre Abascal-:

Cabía la posibilidad, generada no tanto por el análisis de los observadores cuanto por el pensamiento volitivo de los perdedores, de que la convocatoria electoral del próximo domingo remediase un poco las fatídicas consecuencias del desaguisado que salió de las urnas el 28 de abril . Parece ser, si la terrorífica encuesta de Sigma Dos publicada por este periódico da en el clavo, que no será así. Y si, en efecto, no lo es, hay motivos más que suficientes para llevarse las manos a la cabeza y tomar las medidas cautelares que cada uno juzgue oportunas.

Explica el egregio escritor que:

Yo, por ejemplo, me dispongo a donar a mi hijo menor, que aún no tiene siete años, el apartamento en el que discurre nuestra vida familiar antes de que el previsible rescate del impuesto de sucesiones le prive el día de mañana, tras mi muerte, de un airbag económico que le permita capear sus años mozos hasta que pueda ganarse la vida como hombre de provecho. Ya he consultado al notario. Sugiero al resto de los madrileños, y a los vecinos de la mayor parte de España, que imiten mi ejemplo y voten esta vez no atendiendo a sus simpatías, empatías o antipatías, sino en estricta defensa propia.