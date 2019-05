Carlos Herrera despelleja a Ortuzar y su "miserable banda del PNV" por criticar la visita de Rivera al pueblo de Ternera

Carlos Herrera aplaude soberanamente al asesor de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, por llevarle a los puntos más calientes de la geografía española. En esta ocasión, el político naranja se plantó en el pueblo del sanguinario etarra Josu Ternera y además, pese a todos los acosadores que intentaron impedir su mitin, Rivera lo dio y hasta se permitió el lujo de romper un cartel con el careto del terrorista -Carlos Herrera revela las indecentes relaciones entre 'El País', Pedro Sánchez y Bildu-.

Así elogiaba Herrera el acto del presidente de Ciudadanos -Carlos Herrera: "La prisión permanente revisable es para meter en la cárcel a amigos del PNV que han matado a tantas personas"-:

No sé quién es el estratega de Ciudadanos que le aconseja a Albert Rivera determinadas 'performances' del estilo a la que han desarrollado en Estella, en Alsasua o ayer en Miraballes, pero convendré en reconocer que es un tipo o una tipa con arrestos y sentido de la oportunidad. Lo que otros quieren calificar de oportunismo no tengo dudas en tildarlo de valentía escénica: y no dejo de agradecérselo. En nombre de los represaliados que habitan esas tierras y de las víctimas de quienes son, por lo que se ve, sus hijos más preclaros.