Las contundentes 136 palabras con las que el juez Marchena pone en ridículo a Meritxell Batet

El ridículo que esta perpetrando Meritxell Batet retardando lo más posible la suspensión de los diputados golpistas que se encuentran presos es ya de aurora boreal. Su última artimaña, la de intentar involucrar al Tribunal Supremo en la decisión, ha sido la gota que ha colmado el vaso y así lo reflejan este 24 de mayo de 2019 las tribunas y editoriales de la prensa de papel -De escarnio en escarnio hasta el oprobio final: Batet retrasa hasta después del 26-M la suspensión de los golpistas-.

El editorial de ABC deja bien a las claras que el Supremo ya le ha dicho a Batet que se deje de martingalas y aplique la ley con respecto a los políticos golpistas presos y los suspenda de una vez por todas -¿Qué se podía esperar de la mediocre Batet que ya fue multada tres veces por compadrear con los golpistas?-:

La tajante respuesta firmada ayer por Manuel Marchena puso en evidencia las tretas de Batet para judicializar y quitarse de encima una decisión que solo correspondía al Congreso . Meritxell Batet juega con fuego. Primero consintió dar posesión como diputados a unos presos preventivos que vulneraron la norma de juramento o promesa, incluso en la formulación flexible que permitió el Constitucional en 1990. Ahora se ha enzarzado en un pulso absurdo con la Sala Segunda del Tribunal Supremo para retrasar -o evitar- la aplicación de una norma que es meridianamente clara y automática. Batet no puede, sino que debe promover el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados para suspender a Junqueras, Sànchez, Rull y Turull de forma inmediata y sin necesidad de pedir informes jurídicos, como volvió a hacer ayer. Lo mismo debe hacer el Senado con Raül Romeva , de forma inaplazable. La presidenta del Congreso debe recordar que ni el delito de prevaricación ni el de desobediencia son opciones que la tercera autoridad del Estado se pueda permitir.

Hughes le recuerda lo que está haciendo Batet a la hora de eludir responsabilidades con lo que en su momento perpetró Rajoy intentando quitarse de encima el marrón de aplicar por sí mismo el artículo 155 para frenar a los golpistas -Episodios nacionales: el 'circo' indepe ya está en el Congreso y Batet corta a Rivera por protestar por el juramento no valido de los golpistas-:

El PSOE remolonea antes de las elecciones, Batet secuencia con morosidad el informe de los letrados y sobrecarga con este ardid a un juez que ya soporta una campaña internacional de cuestionamiento orquestada por el independentismo. ¿Qué estarían diciendo de Marchena de haber hecho lo que le piden? Se pretende embarullar a un órgano legislativo con otro judicial y que los jueces hagan lo que los políticos no desean hacer, como en los peores días de Rajoy.

Luis Ventoso denuncia que Sánchez ha obligado a Meritxell Batet a hacer el mayor de los ridículos -El argentino podemita Pisarello, en la Mesa del Congreso, retira la bandera de España-:

Ramón Pérez-Maura también aboga por la figura del ridículo por parte de Batet -Batet nos dará días de gloria-:

Decíamos ayer (el pasado miércoles y con perdón de la autocita, que en realidad lo es del artículo 21 del Reglamento de la Cámara) que "el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando (...) se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta". Pues contra toda lógica, la mayoría de izquierda de la Mesa del Congreso de los Diputados no está segura de lo que significa eso. Así que decidió elevar una consulta al Tribunal Supremo y su presidente ha despachado el oficio en cinco minutos y 136 palabras, despedida de cortesía incluida. Que una profesora de Derecho Constitucional como Meritxell Batet haga una consulta al Supremo en la que el presidente de la Sala Segunda tenga que explicarle que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por V. E." ya son ganas de hacer el ridículo. Porque la única alternativa a ello sería que Batet lo hubiera hecho sabiendo cuál iba a ser la respuesta del Supremo. Y en ese caso su actuación se aproximaría mucho a la obstrucción a la Justicia.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, tiene claro que hay que proceder a la inhabilitación de Batet -El 'toque' del juez Marchena a Lluís Llach tras su protesta como 'homosexual independentista'-:

El editorial de El Mundo habla de irresponsabilidad por parte de Batet por no proceder ya a la suspensión de los políticos encarcelados -El 'golpista' Junqueras a Sánchez: "Tenemos que hablar"... y el socialista responde: "No te preocupes"-:

La reunión de ayer del órgano rector de la Cámara Baja debería haber servido para poner fin a este conflicto. Batet, en cambio, prefirió seguir alargando los plazos. No hay que llamarse a confusión en este pretendido entuerto. La irresponsable dejación de funciones en la que ha incurrido la tercera magistratura del Estado contrasta con el garantismo preservado hasta ahora en el juicio del 1-O. El cumplimiento de la ley no admite más demoras ni excusas. Los presos no pueden seguir ni un minuto más con sus funciones parlamentarias intactas.