Ussía le otorga dos orejas y rabo a Roca Rey y le mete una buena estocada a la 'cultura zejatera'

Encendida defensa de Alfonso Ussía al mundo del toreo. El columnista de La Razón hace este 24 de mayo de 2019 un elogio del Arte de Cuchares después de presenciar el espectáculo que tuvo lugar en la Feria de San Isidro, concretamente el 22 de mayo de 2019, con la excepcional faena del peruano Andrés Roca Rey.

Rememora Ussía que:

A don Juan Belmonte le decían ' El pasmo de Triana '. Eso, el pasmo, la admiración y el asombro extremados. El pasmado es otra cosa. Torrente Ballester escribió un opúsculo que se llevó al cine en el que situaba como pasmado ante las mujeres a Felipe IV . Un soso obsesionado por ver desnuda a su mujer. No tan pasmado. Entre legítimos e ilegítimos tuvo 46 hijos. Más que pasmado, un pasmo, un asombro. El pasmo es eso que te deja con la boca abierta, y hormiguea los intestinos. Pasmo de emoción y arte. Lo sentí viendo torear al ' Pasmo de Lima ', Andrés Roca Rey. Creo que desde la lejana faena en el Chofre de San Sebastián de Antonio Ordóñez que vestía de naranja y plata, no había sentido tanta emoción y gratitud por una obra de arte en movimiento. Un sobrero del conde de Mayalde -que previamente había traído a Madrid un excepcional lote de novillos-, se llevó a Roca Rey por delante. Dejó al torero peruano con una cornada de seis centímetros. Y con esa herida puesta y vendada, volvió al ruedo mientras salía por toriles el último Parladé de la tarde. Y aquello fue el pasmo, la emoción, el arte supremo, y la culminación artística del toreo.

Resalta la presencia del monarca y de una de sus hijas:

Se centra ya en el diestro peruano:

Recalca la naturalidad y la humildad de Roca Rey:

'El Pasmo de Lima'. Torero diferente, como las grandes figuras. Y poderoso. El poder es heroico ante el toro. Me lo decía Antonio Ordóñez, el rondeño. "Algunos toros, a mitad de la faena, cambian la mirada. Te avisan de que ya saben de qué va la cosa. Y ahí hay que reaccionar demostrándoles que tu poder está por encima de sus intenciones". Hay toreros que se entregan cuando la mirada del toro cambia, pero Roca Rey no es de esos. Toreo puro, infinito, con esos derechazos y naturales que parecían interminables, y los pitones del toro sin rozar la franela. Ovación unánime y de verdad. Porque en ocasiones, las plazas de toros aplauden también los números de circo. Y me refiero a la incitación al aplauso fácil de los toreros a caballo, los rejoneadores, que saludan al público pidiéndoles el aplauso cuando todavía no han hecho nada. Son aplaudidos, como mucho, por no haberse caído del caballo durante el paseíllo. Roca Rey no pide la ovación. La ovación le llega, clamorosa, naturalmente, sin precisar de aspavientos y gestitos. Por eso suena tan maravillosamente bien la plaza de las Ventas cuando siente la verdad sin esquinas del toreo.