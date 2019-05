Carmen Rigalt estalla ante la prepotencia de Isabel Pantoja y la deja para el arrastre

Carmen Rigalt, fiel seguidora de lo que sucede en la esfera del salseo y del chumineo patrio, pone este 25 de mayo de 2019 de vuelta y media a Isabel Pantoja, y además con toda la razón -Losantos provoca los escalofríos de Isabel Pantoja y, de paso, revoluciona 'Supervivientes'-.

Comenta la articulista de 'La Otra Crónica' (El Mundo) que está hasta de ver a la tonadillera comportarse como si fuese una señorita en la isla hondureña en la que se está celebrando el reality de 'Supervivientes' (Telecinco) -Losantos pone en un serio aprieto a Telecinco insinuando prácticas proxenetas en 'Supervivientes'-.

Recuerda Rigalt que:

La última mandona que han visto mis ojos es Isabel Pantoja. Ella manda por inercia, pues no ha hecho otra cosa desde que nació.

Y remacha contando todo lo que ha venido sucediendo en la isla a lo largo del reality -La nominación de Colate a Isabel Pantoja en 'Supervivientes': ¿Traición o ayuda encubierta?-:

En Supervivientes, la Panto pretende que todo el mundo baile al son que ella toca. "Tengo vértigo: no juego. Tengo hambre: quiero una lata de carne. Tengo sueño: que se calle todo el mundo. Tengo calor: que venga Chelo y me abanique. Tengo frío: que venga Colate y me tape". Insufrible.