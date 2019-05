Martín Prieto hiela la sangre de Pedro Sánchez sacando a la luz la imagen más espeluznante de Pablo Iglesias

Excelente retrato el que hace este 25 de mayo de 2019 el periodista Martín Prieto en La Razón sobre el que se postula para ser nuevo ministro o incluso hasta vicepresidente de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias ya se prepara para enfundarse el traje ministerial y coger entre sus manos una cartera. El autor enumera en su artículo las razones de peso por las que el líder del PSOE debería pararse a reflexionar antes de dotar de tanto poder al podemita -Cañizares, contra Pablo Iglesias y compinches: el portero pide a Amancio Ortega que perdone a los zarrapastrosos de Podemos-.

Comienza Prieto rememorando que esto de poner la gorra para pedir un puestito ya se estilaba en tiempos de Franco -Pablo Iglesias dice que Amancio Ortega se meta sus 'limosnas' por donde le quepan-:

Destaca que a Iglesias siempre le ha perdido la petición de cargos desde que llegó a la política -La cara de pánico de Pablo Iglesias con Sánchez denota que no se juega una poltrona sino la propia pervivencia de Podemos-:

Los llamados poderes fácticos no deben ser tan poderosos como se supone cuando el Ministerio se muestra como autopista al medro político y personal. La 'ministromanía'. El joven Pablo Iglesias lleva tiempo postulándose para algo más, aduciéndose ser imprescindible para que España se libre de la plutocracia, la falocracia y el tercermundismo. En la primera salida de Pedro Sánchez al campo se postuló repetidamente como Vicepresidente y firmaba acuerdos inanes en Moncloa con aquel en solemnes ringorrangos televisados como si ya lo fuera. Buen estudiante de Derecho y Políticas lo que más le puede ensalzar es su condición de buen cinéfilo aunque lo que frecuenta son las televisoras y no las cinematecas.

Subraya la escasa experiencia laboral de Iglesias -El nuevo programa televisivo de Iglesias y Montero en clave chavista que pagan los ayatolás-:

Asegura que Podemos no es más que mero marketing -Los zarrapastrosos de Podemos quedaron últimos en el municipio donde Iglesias y Montero tienen su casoplón-:

Podemos es una extrapolación del publicitario "Yes we can" de la primera campaña de Obama, o de copia literal de un partido de derechas boliviano. Su mercadotecnia es imaginotecnia personal: en camisa a cuadros, pantalones de tiro bajo por la línea de la concepción para aparentar más altura y andares de piernas arqueadas para bambolear las puertas del 'saloon'. Para vivir como piensa se ha instalado en una casa en La Navata (estación ferrocarrilera de Galapagar) a lo que no habría podido acceder sin su resistible ascensión política, que escribiría el dramaturgo comunista Bertolt Brecht, ya que es claro que no vive como piensa, esa afección de tanto político de cucaña y aluvión.