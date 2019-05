Los envenenados y cachondos versos con los que Ussía se troncha del tortazo electoral de Podemos

Alfonso Ussía relata este 29 de mayo de 2019 con mucho arte y cachondeo el batacazo que se ha pegado Podemos en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo de 2019. Utiliza la figura del romance en su tribuna de La Razón, un artículo que provocará más de una risa, salvo en la calle Princesa de Madrid, sede del partido de Pablo Iglesias -Ussía coge por la solapa a Kichi: "Tiene que disculparse por reirse del mugido del miserable que se estercoló en los muertos de la Guardia Civil"-:

Relata con mofa que al final ve a Iglesias encargando la venta de su casoplón a una inmobiliaria -La tremenda patada en el culo que le da Ussía a la 'Sultana', los comunistas y señora de Kichi-:

No quiero que Pablo Iglesias/ -ni lo busco, ni lo espero-,/ se comporte como antaño/ hizo mi tío bisabuelo./ Pero le muestro la muestra/ y lo pongo como ejemplo,/ de resolución extrema/ al fracaso manifiesto./ Repasado el resultado/ electoral de Podemos/ no se puede ir por la vida/ con tanto orgullo altanero./ No le pido que se lance/ de un precipicio cimero,/ pero sí que reaccione/ como un hombre, ante el entuerto/ que ha sumido a su partido/ rozando el pasmo del cero./ De las ruinas económicas/ conozco sus contratiempos/ sus graves inconvenientes/ y sus engorros supremos./ Y entiendo que si dimite/ ni Soros va a socorrerlo/ ni el ayathóla de Irán,/ ni el tirano petrolero,/ y puede ser que se vea/ obligado por los hechos/ a encomendarle a Gilmar/ La venta de su recreo/ del chalé de la Navata/ y del jardín de sus sueños,/ y renunciar a domingos/ de barbacoas, requiebros/ risas, chistes, chapuzones/ ironías y gracejos,/ con amigos e invitados/ llegados con Monedero,/ con la Serra y Echenique/ Mayoral, y con Alberto/ Garzón, el de Izquierda Unida/ que es muy tontito, por cierto./ -Pablo, diles a ellos y ellas/ o mejor, a ellas y ellos/ que a pesar del resultado/ del domingo, seguiremos/ al frente de ellos y ellas/ en la nave de Podemos-,/ le susurró en una oreja/ su dulce Irene Montero./ Y Pablo, sentimental/ recordando lo que Pedro/ le dijo a Oriol Junqueras/ en la farsa del Congreso/ le respondió con ternura/ a Irene, dándole un beso:/ -Mi tronca, no te preocupes; / si te parece, lo vemos-. Y para mí, que lo han visto/ y se quedan, de momento -Monedero enloquece con Ana Rosa Quintana y hunde a Sánchez contando su secreto-.