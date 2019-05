La bomba de los regalos de ZP a ETA le estalla a Sánchez en pleno compadreo con Bildu para entregarle Navarra

Diversidad de temas este 30 de mayo de 2019 en los editoriales y tribunas de papel. Lo más gordo es que, en plenas reuniones y conversaciones por el Gobierno de Navarra, salen a la luz la actas de aquellas negociaciones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. Pero también se fijan las tribunas en los motivos que llevaron a perder a Manuela Carmena y a otros podemitas sus poltronas -"De Juana Chaos ha elegido matarse de hambre; el hombre de la foto no pudo elegir su destino"-.

El editorial de El Mundo critica la estrategia del Gobierno de Zapatero para derrotar a ETA por medio de una serie de dádivas -La Guardia Civil atrapa por fin al asesino etarra Josu Ternera-:

El editorial de ABC teme que Pedro Sánchez pueda entregar Navarra a los herederos de ETA con tal de que el PNV le apoye en la investidura como presidente de Gobierno -El etarra Iñaki de Juana, localizado por Antena 3 en la Venezuela bolivariana-:

Isabel San Sebastián plantea una negociación a varias bandas para evitar que Navarra caiga en manos de los bilduetarras y, de paso, conformar gobierno en el resto de instituciones del país que están aún en el aire, empezando por el propio Ejecutivo nacional -El PSOE decidirá en Navarra si gobierna el centroderecha o vuelve a entregar el poder a los proetarras-:

La respuesta a ese chantaje por parte de populares y ciudadanos bien pudiera ser una abstención que dejara vía libre a Sánchez, no solo porque Navarra es determinante para la defensa de España, sino porque todos sabemos que no existe alternativa alguna al candidato del PSOE y nada ganamos los españoles echándolo en brazos de los golpistas. Resuelta La Moncloa, quedaría por dilucidar el resto del mapa autonómico. ¿Deberían conformarse los de Rivera con servir de escuderos por doquiera a los del PP? No, si aspiran a tener futuro. Cs necesita fajarse en la gobernación y demostrar capacidad de liderazgo, so pena de seguir los pasos Podemos, y Casado necesita feudos territoriales donde resistir su personal travesía del desierto y la de unas siglas vapuleadas en las generales. Madrid comunidad sería un precio muy razonable a cambio de la capital, Castilla y León y Aragón, con el permiso de Vox... O no.