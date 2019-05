Eduardo Fernández Luiña: "Los liberales debemos ser más innovadores en la comunicación de nuestras ideas"

El Instituto Juan de Mariana (IJM) aunció la incorporación en noviembre de 2018 de Eduardo Fernández Luiña como director ejecutivo y de Irune Ariño como subdirectora.

Después de casi siete años llevando las riendas del IJM, Juan Ramón Rallo (antiguo director) y Raquel Merino (antigua subdirectora) dieron un paso a un lado para dar entrada a dos nuevas caras que conducirán el Instituto desde este momento.

Esta incorporación forma parte en la estrategia gradual de profesionalización que el Instituto Juan de Mariana se ha marcado desde sus inicios. El IJM nació en 2005 con Gabriel Calzada como director y, en 2012, se traspasaron las riendas a Juan Ramón Rallo, en períodos de alrededor de siete años de gestión.

Este sábado 1 de junio, el Instituto Juan de Mariana colabora con New Direction por segundo año consecutivo en la organización de La Convención, el festival más liberal de España, en UFM Madrid. Si aún no tienes tu entrada asegúrate de conseguir una en la web.

Además, como miembro del IJM, puedes beneficiarte de un precio reducido (10€) adquiriendo el ticket "Young Freedom Fighter" en la web. Lo único que tienes que hacer es escribir cuando te registres tu apellido + "IJM".

Este año estarán como ponentes miembros del IJM, Instituto CATO, Heritage Foundation, Institute of Economic Affairs, Atlas Network y muchos más. No te pierdas a académicos, políticos y periodistas hablando de la importancia de la libertad en esta nueva historia que sacamos adelante en La Convención: The Books of Freedom.

Fernández Luiña es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela. Discípulo del profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, se traslada en el año 2008 a Guatemala para trabajar como profesor de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad Francisco Marroquín.

Desde esa fecha, Eduardo ha desempeñado una labor docente y de investigación comprometida en todo momento con la defensa de una sociedad de personas libres y responsables.