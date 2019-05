Raúl del Pozo hiela la sangre a los golpistas catalanes con tres avisos demoledores que dejan despeinado a Puigdemont

Raúl del Pozo da malas noticias este 31 de mayo de 2019 para los separatistas catalanes, para esos golpistas que solo pretenden romper con España al precio que sea. En su artículo de El Mundo le recuerda a los secesionistas que por mucho que ellos pretendan retorcer la realidad, lo cierto es que al final la Justicia deja a cada uno en su sitio -Raúl del Pozo deja temblando a Pedro Sánchez poniendo luz y taquígrafos a todos sus despilfarros-.

Arranca contando los devaneos del 'hombre' de Ciudadanos en Barcelona, Manuel Valls:

Para los carlistas Napoleón era el Anticristo y para sus sucesores, Manuel Valls es el traidor, jacobino, liberal y masón que intentaba pisotear sus fueros. Al que fue primer ministro de la grande nation, apenas le han dejado ser concejal. Sin embargo Valls ha ofrecido sus ediles a Ada Colau para evitar que los supremacistas gobiernen Barcelona y la conviertan en la capital de una república imaginaria. Una república que no sería como la que soñaba Baroja sin moscas, sin frailes y sin carabineros, sino todo lo contrario: un engendro que acabaría en éxodo de la población que no quiere la independencia y que aún es mayoría. En el confesionario de Alsina , Valls ha quitado importancia a las discrepancias con Albert Rivera y ha justificado su regalo a Ada Coalu como servicio de patriotas para impedir que el independentismo se apodere de Barcelona, donde nos jugamos el futuro de España , de Cataluña y de Europa .

Recuerda que el proceso de secesión ha sido, de largo, lo más negro para la historia de Cataluña y del resto del país:

El procés es ya un suceso funesto para Cataluña y para el resto de España, un cebo para que siga esa leyenda negra de España como la patria de santo Domingo ‘el Mugriento' , donde se persigue a demócratas por el sólo hecho de querer votar, cuando el Estado ha aplicado con mesura su capacidad de coerción y su defensa de la razón democrática. Ellos siguen colándose en los parlamentos, en la ONU . Sus argucias no han evitado que se sentaran ante los jueces del Tribunal Supremo antes de que Europa les diera un portazo. Culpan a Tajani , al Rey de España ; injurian a los constitucionalistas confundiéndolos con los feroces unionistas irlandeses y no explican que han intentado dinamitar el cimiento de la democracia.

Y sentencia con los tres avisos que le han dado a los golpistas para que retornen a la senda de la legalidad:

Ahora les llegan los tres avisos. El fiscal mantiene la petición de 25 años de cárcel para Oriol Junqueras. Ha elevado a definitivas su primeras conclusiones y ha confirmado el delito de rebelión contra el líder de ERC y los otros acusados. Quizás las condenas no lleguen a los 25 años, pero serán duras. La Fiscalía solicita que los condenados no tengan el tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la condena. En estos mismos días el Parlamento Europeo ha impedido a Puigdemont recoger su acreditación como eurodiputado. "El portazo puede ser momentáneo -me dice un experto- porque recurrirán al Tribunal de la UE que defenderá el derecho de sufragio y habrá mucho lío. De momento, Puigdemont recibirá un millón de euros por su elección". Tercer aviso: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el que tanto confiaban, ha dicho que suspender el pleno de la DUI era una necesidad imperiosa para preservar el orden constitucional.