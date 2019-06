Exclusiva PD / La prepotencia de Manuel Mirat, consejero delegado de PRISA, provoca un tsunami entre sus aliados europeos

Terremoto en la alianza LENA con las despectivas palabras de Manuel Mirat, consejero delegado de PRISA, a sus aliados europeos.

Mirat, en una larguísima entrevista publicada en El País este domingo 2 de junio de 2019, y que ha provocado la reacción de los sectores más críticos con la directora, Soledad Gallego-Díaz, hablaba en estos términos sobre el futuro de los medios de comunicación:

La sociedad necesita educación de calidad y buen periodismo. Medios independientes, creíbles y con rigor.

Personalmente considero que, a medio plazo, quedarán cinco medios verdaderamente relevantes en el mundo occidental: The New York Times, The Washington Post, Financial Times, The Guardian y EL PAÍS. Debemos aprovechar la oportunidad. La cotización de The New York Times hace dos años rondaba los 2.000 millones de dólares y ahora supera los 5.000 millones