El Padre Ángel olvida su lado cristiano y se suma a la moda de crucificar al partido de Santiago Abascal

El Padre Ángel le ha cogido el gusto a esto de las apariciones mediáticas. El problema es que a veces olvida que lleva unos hábitos y enseguida está presto y dispuesto a hacerle el juego a la izquierda y soltarle más de un sermón a la derecha -Jiménez Losantos sacude una paliza al "degradado" Padre Ángel por cobardear con el 1-O-.

En una entrevista en El Mundo este 6 de junio de 2019, en la edición digital, dado que en el papel se ha recortado alguna que otra respuesta, asegura que a él nadie le enmienda la plana en cuestiones de lo que haga o deje de hacer dentro de la Iglesia de San Antón -Jiménez Losantos masacra al Padre Ángel: "Hace el mamarracho con lo de 'siente a un pobre a su mesa'"-:

Cuando uno cree en las cosas que hace, no tiene miedo a nada. Di aquí una misa por Pedro Zerolo [político socialista y activista LGTB fallecido en 2015] y se me criticó. Pues lo volvería a hacer igual. ¿Cómo me voy a oponer a tratar igual que a los demás a dos hombres que se quieren? En esta iglesia bendigo a las mascotas, así que a ver si voy a poder bendecir a un perro y no a un homosexual o una lesbiana. No tiene sentido, así que les bendigo. Sé que hay gente dentro de la Iglesia a la que no le parece bien, pero esta es la Iglesia de Jesús de Nazaret y a Jesús también le criticaban por rodearse de pecadores. No hago nada que no esté en el origen de mi fe.